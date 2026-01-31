Horváth László: számtalanszor bizonyítottunk, hogy a Fideszre lehet számítani, ha baj van
A drogellenes kormánybiztos a Háborúellenes Gyűlés hatvani állomásán szólalt fel.
Gyöngyös és környéke országgyűlési képviselőjelöltje, Horváth László azzal kezdte felszólalását a Háborúellenes Gyűlésen, hogy 8 kampánnyal és 7 parlamenti ciklussal a háta mögött áll most a hatvani színpadon. A miniszterelnök egyszer azt mondta neki, hogy ő már az idősebb csatalovak közé tartozik. Ő büszke erre: szerinte jó az öreg a háznál.
Horváth László kiemelte, hogy szép dolog munkahelyet teremteni, munkát adni, megélhetést biztosítani, családokat támogatni. Szép dolog kis falvakat talpra állítani, és a kultúrát megőrizni. A kormánybiztos kiemelte, hogy nem csak hatvanban látható a fideszes közösség. Szerinte az Egyesült Államoktól Kínáig láthatók vagyunk és számolnak velünk.
Nekünk magyaroknak jogunk van a békére és szabadságra. A Fidesznek pedig joga van a győzelemre. Azért merem ezt így kimondani, mert számtalanszor bebizonyítottuk, hogy a bajban csak ránk lehet számítani. Legyen az árvíz, Covid, energiaválság vagy energia háború.
Kiemelte: amikor baj volt, akkor a mostani ellenfeleik nem voltak sehol. Mint mondta: mindig a fideszesek voltak a legények a gáton. Szerinte az ellenfelek elkotyogták, hogy a hogy a háború jó üzlet.
De amig mi kormányzunk addig nem leszünk sem migránslerakat és nem megyünk háborúba
– jelentette ki határozottan Horváth László, akinek szavait a Ripost idézte. Majd hozzátette: nem fogunk együtt élni a kábítószerekkel és a kábítószer-kereskedőkkel sem. Zéró tolerancia van, mindenki, aki megérdemli az börtönbe kerül.
A hatvani Háborúellenes Gyűlést a Hír TV online közvetítésében lehet élőben követni, illetve később visszanézni:
