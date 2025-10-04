Újabb részletek derültek ki arról, hogy kormányon mire készül valójában a Tisza Párt

Ismét Magyar Péter bizalmasa, a TISZA alelnöke és brüsszeli frakcióvezetője, Tarr Zoltán szólta el magát a terveikről. Ő az, aki egy esztergomi fórumon azt mondta: „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” Egy most nyilvánosságra került felvételen a TISZA egészségügyi terveiről rántotta le a leplet. Arról beszélt, hogy túl sok kórházi ágy van Magyarországon, és csökkenteni kell a számukat. Vagyis Magyar Péter hazudik, amikor arról beszél, hogy ők többet költenének az egészségügyre. Az igazság ezzel szemben az, hogy a tiszások hatalomra kerülve egyáltalán nem fejlesztésekben gondolkodnak, hanem pont az ellenkezőjére készülnek: durva forráskivonást és leépítést terveznek az egészségügyben. A régi liberális szemlélet köszön vissza, vagyis az egészségügyben a betegek érdeke az utolsó. De mit is várhatnánk egy olyan párttól, amelynek brüsszeli képviselője, Kollár Kinga azzal büszkélkedett, hogy sikerült megakadályozni 50 kórház felújítását? A TISZA politikusait egyáltalán nem érdekli a magyar emberek jóléte, nekik csak a brüsszeli főnökeik kiszolgálása a fontos