Szentkirályi Alexandra: Nincs megállás a TISZA és Tarr Zoltán őrületvonatán!

„Nincs megállás a TISZA és Tarr Zoltán őrületvonatán! Ezúttal azt panaszolta, hogy túl sok a kórházi ágy Magyarországon, és ezt ők majd kormányon megváltoztatnák. Ti egyetértetek vele? Mi sem.” – írja friss Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra: Tarr Zoltán és a Tisza párt szerint túl sok a kórházi ágy Magyarországon, és ezt ők majd kormányon megváltoztatnák (Fotó: Gáll Regina / Metropol)

Ráadásul nem csak erről beszélt Tarr Zoltán. „És még miket mondott ugyanezen az előadásán! De azokról majd később, egyelőre ezt is elég nehéz józan magyar embernek feldolgozni... Ha továbbra is szeretnéd, hogy legyen elég kórházi ágy Magyarországon, tartsd magadat és a szavazatodat is jó távol Magyar Péteréktől!” – tanácsolja a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Zárásul ezt kéri Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán: „Oszd meg te is a TISZA legújabb őrült tervét ismerőseiddel!”

Nézd meg Szentkirályi Alexandra friss videóját!