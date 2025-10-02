Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely semmilyen ellenérvet nem lát Ukrajna Európai Uniós csatlakozása ellen

"Karácsony Gergely ma egy interjúban azt mondta: Ukrajna uniós csatlakozása “ELSŐDLEGES nemzeti érdek”. Valakié lehet, de a magyaroké biztosan nem" - írta a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Ezt mondta el Szentkirályi Alexandra / Fotó: Purger Tamás / MTI

A főpolgármestert látványosan az is hidegen hagyja, hogy 2.168.431 magyar ember világosan elmondta a VOKS 2025 szavazáson: NEM kérünk Ukrajna tagságából. Nem kérünk a háborúból. Nem kérünk a génmódosított élelmiszerekből. Nem kérünk a magyar bérek lerontásából. Nem kérünk az ukrán szervezett bűnözésből. Nem kérünk abból, hogy minden pénzünket Brüsszel Kijevnek küldje. Ez őt nem érdekli. Sőt, szerinte az ukrán tagság akkor is a magyarok érdeke, ha “az újjáépítés hatalmas forrásokat vonna el az uniós költségvetésből”. Az a politikus, aki mindezek ellenére az ukrán tagság mellett lobbizik, vagy bolond, vagy megfizetik érte. A főpolgármester vajon melyik?

- tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, aki egy videót is megosztott.

- mondta el a videóban a Fidesz frakcióvezetője.

