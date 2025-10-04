Itt a videó! Magyar Péter beismerte az adóemelést

A Tisza elnöke egy tavaly májusi pódiumbeszélgetésén szólta el magát, amikor azt mondta: nyilvánosan nem állhatnak elő adóemeléssel és a kormányzati kedvezmények kivezetésével, mert akkor vereséget szenvednének a választáson. A párton belül a legmagasabb szintről érkezett a beismerés: a Tisza átverné a szavazókat – írta meg az ellenpont.hu. – Az uniós választásra már nagyban készülő Magyar Péter tavaly májusban a "HARD TALK Puzsér Róberttel" vendége volt aminek során több téma előkerült. Így a választási győzelemhez vezető stratégia is.

Lebuktatta az Ellenpont Magyar Pétert.

Elszólta magát a pártelnök

A beszélgetést Kóczián Péter újságíró moderálta, aki egy ponton azt kezdte el ecsetelgetni, hogy a választók a nagyot ígérő pártokra szeretnek szavazni. Ezek után megkérdezte Magyartól, hogy hogyan lehetne ezen a választói magatartáson módosítani – írja a Ripost.

Az ellenzéki politikus kicsit távolabbról indított, majd meglepő végkövetkeztetésre jutott. Szerinte ezt az attitűdöt "nem lehet az egyik napról megváltoztatni", majd váratlanul úgy folytatta, hogy

úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik, vagy adókat emelnek.

Magyar ezzel nem is annyira finoman arra célzott, hogy csak a választókat átverve tudnának választást nyerni. Szavaiból az is következik, hogy pártjával először hazugságok árán győznének, majd kormányon megvalósítanák a megszorításokra épülő programjukat.

Eltitkolnák a megszorításokat

Magyar Péter gondolatmenete kísértetiesen hasonlít Tarr Zoltán etyeki fórumán elhangzottakra. A Tisza alelnöke arról beszélt a belső fórumon , hogy pártjával nem akarják nyilvánosságra hozni az adóterveiket, mert akkor elvesztenék a választásokat.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

- fogalmazott a politikus, aki még azt is hozzátette, hogy előbb meg kell nyerni a választást, és "utána mindent lehet". Tarrnak nem ez volt az egyetlen ilyen kijelentése. Újpesten leszögezte, hogy az egyetlen komoly ügy, hogy sikerül-e választáson nyerni, vagy nem, "az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz".