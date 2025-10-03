Nagy István: Eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak

„Magyarország agrártámogatását 21%-kal csökkentenék!”
Riadót fújt a magyar gazdáknak Nagy István. Az agrárminiszter a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, melyen a Tisza Párt politikusa, Tarr Zoltán beszél.
Itt az újabb bizonyíték: a Tisza egyértelműen az agrártámogatások csökkentésére készül. Eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak. Tarr Zoltán videóját látniuk kell!
– fogalmaz Nagy István. Majd így folytatja:
„A Tisza Brüsszel érdekeit követi, és mindent úgy tennének, ahogy ott diktálják: csökkentenék a magyar gazdák agrártámogatásait, ráengednék az ukrán gazdákat és termékeket az uniós piacra, sőt, ismét sértegetik a magyar gazdákat.”
Az agrárminiszter friss posztjában kijelenti: „Brüsszel már nyíltan vállalja: a háborút akarja finanszírozni. Magyarország agrártámogatását 21%-kal csökkentenék, miközben növelnék az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát. Ez kettős csapás: elvennék a támogatásokat, miközben elárasztanák a piacot olcsó importtal, ezzel rengeteg magyar gazdát sodorva veszélybe.”
Íme a Nagy István agrárminiszter által megosztott videó:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.