Nagy István: Eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak

Riadót fújt a magyar gazdáknak Nagy István. Az agrárminiszter a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, melyen a Tisza Párt politikusa, Tarr Zoltán beszél.

Riadót fújt a magyar gazdáknak Nagy István (Fotó: Máthé Zoltán)

Itt az újabb bizonyíték: a Tisza egyértelműen az agrártámogatások csökkentésére készül. Eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak. Tarr Zoltán videóját látniuk kell!

– fogalmaz Nagy István. Majd így folytatja:

„A Tisza Brüsszel érdekeit követi, és mindent úgy tennének, ahogy ott diktálják: csökkentenék a magyar gazdák agrártámogatásait, ráengednék az ukrán gazdákat és termékeket az uniós piacra, sőt, ismét sértegetik a magyar gazdákat.”

Az agrárminiszter friss posztjában kijelenti: „Brüsszel már nyíltan vállalja: a háborút akarja finanszírozni. Magyarország agrártámogatását 21%-kal csökkentenék, miközben növelnék az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát. Ez kettős csapás: elvennék a támogatásokat, miközben elárasztanák a piacot olcsó importtal, ezzel rengeteg magyar gazdát sodorva veszélybe.”

Íme a Nagy István agrárminiszter által megosztott videó: