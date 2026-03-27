Esküvőre készülsz? Ez a rossz házasság meglepő előjele

Az esküvő előtt hatalmas nyomás nehezedik a jegyesekre, függetlenül attól, hogy csak pár éve, vagy már közel egy évtizede vannak együtt. A nagy nap szervezése stresszt és vitákat okoz a párok között. Sian Morten Turner, az Egyesült Királyságban, Surreyben található Macdonald Hotels & Resort Frimley Hall Hoteljének vezető esküvőszervezője azonban most elárulja azt a vészjósló jelet, amely biztos út lehet egy rossz házasság felé.

Mi lehet a rossz házasság előjele?

Sian Morten Turner több éves tapasztalattal rendelkezik, hiszen több száz esküvő szervezésében vett már részt. Számtalan órát töltött el szoros együttműködésben a menyasszonyokkal és vőlegényekkel a nagy nap előkészületei során, és szerinte létezik egy hatalma skülönbség a párok között, ami figyelmeztető jel lehet a közös jövőjükre nézve.

„Azok a párok, ahol a felek egyformán részt vesznek az esküvőjük tervezésében, szinte mindig simább, boldogabb utat járnak be az oltárig. A legnagyobb vészjelzés számomra az, amikor az egyik partner teljes mértékben átveszi az irányítást, míg a másik teljesen érdektelennek tűnik” – nyilatkozta az esküvőszervező.

Sian szerint, ha az egyik fél csak csendben ül a megbeszéléseken, és alig mutat érzelmeket vagy érdeklődést, az gyakran visszaüthet.

Az utolsó tervezési megbeszélésre már felgyülemlik a frusztráció, viták törnek ki, és az esküvő előtt áhított izgalom gyorsan elillanhat

– fogalmaz Sian, aki azt is elárulta, hogy a helyzet néha még stresszesebbé válhat, ha a szülők is beleszólnak, mivel ezzel nyomást gyakorolnak a párra: „Néha háttérbe szorítják a pár kívánságait, ami feszültséget és zavart okoz. Hirtelen az esküvő már nem a házasulandó két emberről szól.”

Sian általában négy tervezési megbeszélést tart minden párral a nagy nap előtt, és szerinte a kezdetektől fogva a legfontosabb a nyílt kommunikáció. Az esküvőszervező egy tanácsot is megosztott a nagy nap előtti időszakra.

„A pároknak azt is szem előtt kell tartaniuk, hogy egymást és az esküvői elképzeléseiket kell előtérbe helyezniük, nem a vendégeket, és főleg nem a rokonokat. Gyakran látjuk, hogy a párok megváltoztatják a terveiket, mert aggódnak, mit fognak gondolni a vendégek. A tanácsom mindig ugyanaz: az esküvőtök rólatok szól” – idézte Sian szavait a Mirror.