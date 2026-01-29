Derékfájás? A Semmelweis professzora szerint nagy baj is lehet a háttérben
Fáj a derekad? Itt a szakmai vélemény, hogy mire számíts!
Megtudhatod mikor érdemes derékfájással az orvost is megkeresni. A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma. Sokaknál egyszerűen néhány nap alatt elmúlik pihenéssel vagy vény nélkül kapható készítményekkel.
Azonban vannak olyan helyzetek, amikor nem érdemes félvállról venni a tüneteket, ezt hangsúlyozza Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinikájának igazgatója.
A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség
- mondta a professzor.
Többnyire fizikai igénybevétel, például nehéz tárgy mozgatása után alakul ki. Ilyenkor az izmok és szalagok túlerőltetése miatt erősödhet a fájdalom, ami általában nyugalomban enyhül.
Mikor utalhat komolyabb problémára a derékfájás?
Nagy szerint bizonyos derékfájások mögött súlyosabb állapotok is állhatnak, amelyeknél elengedhetetlen a szakorvosi vizsgálat.
Porckorongsérv esetén:
...egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal.
Ilyenkor akár műtétre is szükség lehet, de a döntést részletes MR-vizsgálat előzi meg. Előfordulhat, hogy terhelésre valamelyik csigolya megroppan, ami intenzív fájdalommal jár, és pihenésre sem feltétlenül enyhül. Ilyenkor szintén szakellátást, akár kórházi kezelést javasolnak.
A professzor arra is felhívja a figyelmet, hogy a csigolyaösszeroppanás hátterében nemcsak csontritkulás, hanem más betegségek is állhatnak.
Nem kell mindig gyógyszer.
A cikk szerint a derékfájás kezelése nem mindig egyenlő a gyógyszerekkel:
A derékfájásra nem feltétlenül a fájdalomcsillapítók és a különféle gyulladáscsökkentők jelentik a megoldást.
Krónikus deréktáji problémáknál a rendszeres gyógytorna vagy fizioterápiás eljárások is hatékonyak lehetnek - írja a Semmeilweis Egyetem oldalán.
Figyelemfelhívó tünetek
A professzor arra is rámutat, hogy vannak olyan jelek, amelyeknél haladéktalanul orvoshoz kell fordulni:
„…ha hirtelen lép fel és extrém erős a fájdalom, az illető nem tudja mozgatni valamelyik végtagját, izomerő csökkenést észlel, nem képes megfelelően tartani a székletét, vizeletét, zsibbad a gáttájéka vagy a lába, mielőbb keresse fel a legközelebbi sürgősségi ellátóhelyet.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre