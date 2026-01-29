RETRO RÁDIÓ

Derékfájás? A Semmelweis professzora szerint nagy baj is lehet a háttérben

Fáj a derekad? Itt a szakmai vélemény, hogy mire számíts!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 09:00
Megtudhatod mikor érdemes derékfájással az orvost is megkeresni. A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma. Sokaknál egyszerűen néhány nap alatt elmúlik pihenéssel vagy vény nélkül kapható készítményekkel.

Megöl a derékfájás? Lehet érdemes orvoshoz menni
Megöl a derékfájás? Lehet érdemes orvoshoz menni Fotó: unsplash (illusztráció)

Azonban vannak olyan helyzetek, amikor nem érdemes félvállról venni a tüneteket, ezt hangsúlyozza Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinikájának igazgatója.

A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség

- mondta a professzor.

Többnyire fizikai igénybevétel, például nehéz tárgy mozgatása után alakul ki. Ilyenkor az izmok és szalagok túlerőltetése miatt erősödhet a fájdalom, ami általában nyugalomban enyhül.

Mikor utalhat komolyabb problémára a derékfájás?

Nagy szerint bizonyos derékfájások mögött súlyosabb állapotok is állhatnak, amelyeknél elengedhetetlen a szakorvosi vizsgálat.

Porckorongsérv esetén: 

...egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal.

Ilyenkor akár műtétre is szükség lehet, de a döntést részletes MR-vizsgálat előzi meg. Előfordulhat, hogy terhelésre valamelyik csigolya megroppan, ami intenzív fájdalommal jár, és pihenésre sem feltétlenül enyhül. Ilyenkor szintén szakellátást, akár kórházi kezelést javasolnak.

A professzor arra is felhívja a figyelmet, hogy a csigolyaösszeroppanás hátterében nemcsak csontritkulás, hanem más betegségek is állhatnak.

Nem kell mindig gyógyszer.

A cikk szerint a derékfájás kezelése nem mindig egyenlő a gyógyszerekkel: 

A derékfájásra nem feltétlenül a fájdalomcsillapítók és a különféle gyulladáscsökkentők jelentik a megoldást.

Krónikus deréktáji problémáknál a rendszeres gyógytorna vagy fizioterápiás eljárások is hatékonyak lehetnek - írja a Semmeilweis Egyetem oldalán.

Figyelemfelhívó tünetek

A professzor arra is rámutat, hogy vannak olyan jelek, amelyeknél haladéktalanul orvoshoz kell fordulni:

„…ha hirtelen lép fel és extrém erős a fájdalom, az illető nem tudja mozgatni valamelyik végtagját, izomerő csökkenést észlel, nem képes megfelelően tartani a székletét, vizeletét, zsibbad a gáttájéka vagy a lába, mielőbb keresse fel a legközelebbi sürgősségi ellátóhelyet.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
