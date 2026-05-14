„Nagyon sajnálom, a fia meghalt” – azt hitték, asztmás roham, szörnyű dolog végzett a tinivel

Amikor hajnali kettőkor megszólalt a telefon, egy csapásra összeomlott az édesanya világa. A vonal túlsó végén egy sürgősségi orvos közölte vele azt a mondatot, amelyet egyetlen szülő sem akar hallani: „Nagyon sajnálom, a fia meghalt.”

A meghalt fiatal valószínűleg nem asztmában vesztette életét, ritka betegség állt a háttérben (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Meghalt a fiú, édesanyja nem tudta feldolgozni a történteket

A 16 éves ausztrál Jeremy kempingezni volt a barátaival, amikor hirtelen rosszul lett. Röviddel azután, hogy kolbászt vacsorázott, összeesett, és feltehetően súlyos asztmás rohamot kapott. Barátai azonnal megkezdték az újraélesztést, majd a kiérkező mentők átvették az ellátását, de már nem tudták megmenteni az életét. A fiút a kórházban halottnak nyilvánították.

Az édesanya, aki azon a bizonyos 2022 júniusi reggelen iskolába vitte a gyermekét, sokáig nem tudott beletörődni a történtekbe, és érezte, hogy a halál oka nem feltétlenül „egyszerű” asztmaroham volt.

Jeremy-nél már kiskorában diagnosztizálták az asztmát, ám később a tünetei megváltoztak: 10 éves korától időnként hányás és légszomj jelentkezett nála, különösen vörös hús fogyasztása után. Az anya szerint felmerült egy ritka állapot, az alfa-gal szindróma, vagyis egy kullancscsípéshez köthető húsallergia lehetősége.

A család visszaemlékezései szerint Jeremy évekig küzdött éjszaka légzési nehézségekkel, amelyeket asztmának hittek.

Évekig felébredt éjszaka, légzési nehézségekkel küzdve. Azt hittük, éjszakai asztmáról van szó. Néha annyira súlyos volt, hogy kórházi kezelésre szorult. Ám miután meghalt, rájöttem, hogy a reakciók órákkal az étkezés után jelentkeztek. Rádöbbentem, hogy ezek allergiás reakciók is lehettek.

A hivatalos eljárás 2025 novemberében indult el. A vizsgálat végül arra a megállapításra jutott, hogy Jeremy halálát súlyos anafilaxiás reakció okozta, amelyet a hús váltott ki, és ez az asztma akut fellángolásával együtt vezetett a tragédiához.

Jeremy halála az első megerősített ausztrál eset, amelyet a kullancs által kiváltott húsallergiához kötöttek – írja a The Sun.