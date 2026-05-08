Jókai utcai házomlás: Tóth Niki végre szembenézhet a vádlottakkal

Eljött a nagy nap, amire annyira várt Tóth Niki, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina. Végre a szemébe nézhet azoknak – köztük az építkezés kivitelezője, Lengyel László –, akik a vád szerint a balesetét okozták. A kerekesszékbe kényszerült Niki az orvosok szerint soha többé nem tud majd járni.

Tóth Niki május 8-án találkozhat a vádlottakkal.

Mint ismert, Tóth Niki 2022. június 27-én, akkori kedvesével, Benjaminnal sietett a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba, amikor egy Jókai utcai, beépítés alatt álló ház tetőtere a mélybe zuhant. A férfinak megúszta, a balerina nem: Nikinek többek között a feje, a nyaka és a gerince is súlyosan megsérült. Koponyája egy darabja szilánkosra tört, számos csigolyája és a gerincvelője is károsodott, melynek következtében deréktól lefelé teljesen lebénult. A fiatal nő, aki a Budapesti Operettszínház színpadán tündökölt, a baleset következtében kerekesszékbe kényszerült.

Nem vagyok jól, de nem elsősorban a mai tárgyalás miatt, az egészségügyi állapotom romlott az elmúlt időszakban

– mondta a Borsnak Tóth Niki, majd meglepő kijelentést tett. Nevetve közölte, nem fogja felelőségre vonni a bíróságon az elhibázott építkezés kivitelezőjét, viszont csúnyán néz majd rá. Majd az egészségügyi kilátásairól beszélt. Kiderült, nemrég felkeresett egy németországi specialistát, aki vázolta a lehetőségeit.

Most úgy néz ki, hogy még a nyáron megműtenek. A kezemmel kapcsolatban sajnos semmit sem tudnak ígérni, csak annyit, hogy romlani már nem fog

– mondta.

Jókai utcai házomlás – ezt mondja a vád

Az ügyészség négy ember ellen emelt vádat maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt. A vádirat szerint az építkezésre vonatkozó szakmai szabályok betartásával az attikafal leomlása, és ezáltal a balerina balesete is elkerülhető lett volna.

Az ügyészség álláspontja szerint az építkezés kivitelezője, az ügy elsőrendű vádlottja, Lengyel László többek között abban hibázott, hogy nem kerítette el a bontási területet és a tetőn végzett munkálatok idején a veszélyes terület kijelöléséről nem gondoskodott, illetve a biztonságos közlekedés feltételeit sem biztosította.