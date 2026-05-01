Ezért kért temetést a hamvasztás helyett a tudós – elárulta, mi történik velünk a halálunk után

Egy világhírű amerikai tudós osztotta meg nézeteit arról, mi történik a testünkkel a halálunk után, és azt is elárulta, miért döntött a temetés mellett a hamvasztás helyett.

Ez vár minket a halálunk után? (Fotó: Pexels)

Utazás a halálunk utánra

Neil deGrasse Tyson szerint a halál után a testben található energia nem tűnik el, hanem átalakul. A tudós rámutatott: a szervezetünk egész életünk során energiát raktároz el főként az elfogyasztott ételekből és ez az energia a halál után is jelen van. A tudomány egyik alapelve, az energia megmaradásának törvénye kimondja, hogy az energia nem jön létre és nem is vész el, csupán átalakul. Tyson szerint éppen ez határozza meg azt is, mi történik velünk a halál után.

A szakember szerint két fő lehetőség van arra, hogy ez az energia „felszabaduljon”. Az egyik a hamvasztás, amely során a testben lévő energia hővé alakul, majd sugárzás formájában távozik, akár az űrbe is. Tyson szerint ez az energia fénysebességgel halad, és idővel elérheti akár a legközelebbi csillagrendszert, az Alfa Centaurit is.

A másik lehetőség a hagyományos temetés. Ebben az esetben a test természetes módon lebomlik: baktériumok, gombák és más mikroorganizmusok bontják le a szöveteket, miközben felhasználják a bennük lévő energiát. Ez az energia így visszakerül a természet körforgásába. Tyson ezért döntött a temetés mellett. Úgy fogalmazott, hogy így a testében lévő energia „visszatér a Földhöz”, és része lesz annak az örök körforgásnak, amelyben az élőlények egymásból táplálkoznak.

A lebomlás során a szervezetben található fehérjék, zsírok és szénhidrátok lebontásra kerülnek, az energia egy része hővé alakul, amely a talajt melegíti, más része pedig a mikroorganizmusokba épül be, majd továbbhalad a táplálékláncban. A tudós gondolatai széles körben elterjedtek, és komoly vitát indítottak el arról, ki milyen módon szeretné, hogy a teste visszatérjen a természetbe. Egyesek a hamvasztás „kozmikus utazását” tartják vonzónak, míg mások a természetes lebomlás földi körforgását részesítik előnyben.

Felmerült az úgynevezett „zöld temetés” lehetősége is, amely során a testet vegyszerek és koporsó nélkül helyezik a földbe, így a lebomlás közvetlenül táplálhatja a talajt, gyakran egy fa elültetésével kiegészítve, ami a felszabaduló tápanyagokból növekedhet tovább – írja a Daily Mail.