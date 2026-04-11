Ukrajna és az EU is megkapta a maga üzenetét a Fidesz szimpatizánsaitól a kampányzárón
Sosem volt akkora tétje a választásoknak, mint most, amikor arról kell döntenünk, hogy az ország belesodródik-e a háborúba vagy sem. Ezt a jobboldaliak is érzik, akik ma este a budapesti kampányzárón a háborús politikát folytató Európai Uniónak és Kijevnek is üzentek.
A 2026-os országgyűlési választások előestéjén a budapesti Szentháromság téren gyűltek össze hatalmas létszámban a Fidesz szimpatizánsai, ahol Orbán Viktor megtartotta a kampányzáró beszédét. A tömegben pedig a rengeteg nemzeti színű zászló mellett egy tábla is feltűnt, amivel az Európai Uniónak és Ukrajnának üzent az egyik résztvevő - írja a Ripost.
Országjárás zárásaként Budapesten mondott Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János beszédet, akik a kampány során folyamatosan azt hangsúlyozták, nem szabad, hogy Magyarország egy ukránbarát kormány kezébe kerüljön. Tehát nem szabad hagyni, hogy a Tisza párt kerüljön kormányra, mert akkor Brüsszel és Kijevvel együtt belesodornák a hazánkat a háborúba.
Mindezt pedig a Fidesz szimpatizánsai is tudják, akik elítélik az erőszakot és gyűlöletkeltést, valamint azokat a fenyegetéseket, amelyeket az ukrán elnök intézett Orbán Viktor és családja felé. Ezért a kampányzáró egyik résztvevője egy táblával üzent Kijevnek és az Európai Unió vezetőinek.
Ukrajna a banditák földje, az EU pedig egy trágyadomb
– olvasható a táblán, ahova a szemétdomb kifejezés angol nyelven került fel, valószínűleg azért, hogy az Unió vezetői is értsék.
A jobboldaliak pontosan tudják, hogy a holnapi választás egyik legnagyobb tétje, hogy az országban megmaradjon a béke. És azt is tudják, hogy a békét egyedül csak a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor miniszterelnök nemzeti kormánya tudja megteremteni az országban, hiszen a kormány hónapok óta azon dolgozik, hogy megvédje a magyar családok biztonságát.
