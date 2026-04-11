Orbán Viktor: "Indulatra, dühre nem lehet hazát építeni"

A budapesti eseményen Orbán Viktor miniszterelnök mellett beszédet mondott Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János építési- és közlekedési miniszter. A miniszterek és a kormányfő mellett számos közéleti szereplő és művész is részt vesz a rendezvényen; többek között Szikora Róbert, Dér Heni és Szabó Zsófi is tiszteletét teszi a kampányzárón. A Szentháromság téren - háttérben Budapest csodálatos látképével - óriási tömeg gyűlt össze, hogy élőben fejezhessék ki: szerintük is a Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy "tegnap is sokan voltak, micsoda különbség." Utalva ezzel a tiszás kampányrendezvényre, ahol ordenáré módon viselkedett több előadó is, illetve nyíltan megfenyegették a fideszes kormánytagokat és becsmérelték a szimpatizánsaikat is - írja a Ripost.

A miniszterelnök külön megköszönte, hogy ennyien eljöttek, ezzel is megmutatva, hogy milyen erős a Fidesz-KDNP szövetség Budapesten is. A kormányfő a kampányzáró nap eseményeit részletezve kijelentette, hogy ahol ma jártak azt tapasztalták, hogy vasárnap nyerni fognak.

Orbán Viktor szerint olyan győzelmet fognak aratni, ami sokakat meglep majd, talán még saját magukat is.

A kormányfő elmondta, a választási kampánynak nem most, hanem holnap este 7 órakor lesz vége. Orbán Viktor ezt követően megköszönte az aktivisták áldozatos munkáját.

Brutális tömeg előtt mond beszédet Orbán Viktor.

Orbán Viktor azt mondta: Magyarország polgárai megértették, mi a választás tétje: a béke. Hozzátette:

nem adjuk a gyermekeinket Ukrajnának. Nem adjuk a pénzünket, és fegyvereinket.

Úgy fogalmazott, Magyarország továbbra is Európa legbiztonságosabb országa lesz Európában a választások után. Kifejtette, le fogják törni Zelenszkij Magyarország elleni olajblokádját.

Olajdblokádra hitelblokád lesz a válasz, és ezt a csatát meg fogjuk nyerni

– fogalmazott. Azt mondta, a lelkiismeretünkkel el kell számolni.

Amikor Ukrajnát megtámadták, akkor Magyarország mindenkit beengedett. Fedelet adtunk, enni adtunk nekik, munkát adtunk nekik, és megnyitottuk az ukrán nyelvű iskolákat, miközben ők sorra zárják be Kárpátalján a magyar iskolákat. A gyerekeinket azonban nem fogjuk odaadni, és nem tesszük tönkre magunkat értük.

A kormányfő elmondta, fél éve is a Fidesz-KDNP szimpatizánsai voltak többen, csak csendben voltak, mert megijesztették őket. Igaz, csak a digitális térben. A kormányfő kifejtette: a kampány célja az volt, hogy a csendes többségből hangos többség legyen.