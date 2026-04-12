A Tisza Párt aktivistái több szavazókör közelében jelentek meg transzparensekkel, és az érkező szavazókat próbálták befolyásolni, ami a szabályok szerint tilos, még akkor is, ha nincs kampánycsend hiányában.

A Tisza választási csalásáról szóló poszt/ Forrás: Facebook

Pedig a Tisza emleget állandóan választási csalást

A történet itt nem ért véget: a bejelentő az ügyet továbbította Wáberer György felé is, aki korábban 300 ezer forintos jutalmat ajánlott fel minden bizonyított választási visszaélés leleplezéséért.

A kérdés most az: fizetni fog?

A bejelentő szerint ha igen, a pénzt jótékony célra ajánlja fel. Közben politikai mozgósítás is zajlik: arra kér mindenkit, hogy menjen el szavazni, és vigye magával ismerőseit is.

Tehát a választás napján is folyik a harc a szavazatokért.

A teljes Facebook-poszt: