Így csal a Tisza Párt: a szavazóhelyek közvetlen közelében kampányolnak
Feszültséggel telik a választás napja. Miközben a Magyar Péter vezette Tisza hetek óta választási csalást emleget teljesen alaptalanul és megmosolyogtató módon, most épp ők követnek el választási csalást.
A Tisza Párt aktivistái több szavazókör közelében jelentek meg transzparensekkel, és az érkező szavazókat próbálták befolyásolni, ami a szabályok szerint tilos, még akkor is, ha nincs kampánycsend hiányában.
Pedig a Tisza emleget állandóan választási csalást
A történet itt nem ért véget: a bejelentő az ügyet továbbította Wáberer György felé is, aki korábban 300 ezer forintos jutalmat ajánlott fel minden bizonyított választási visszaélés leleplezéséért.
A kérdés most az: fizetni fog?
A bejelentő szerint ha igen, a pénzt jótékony célra ajánlja fel. Közben politikai mozgósítás is zajlik: arra kér mindenkit, hogy menjen el szavazni, és vigye magával ismerőseit is.
Tehát a választás napján is folyik a harc a szavazatokért.
A teljes Facebook-poszt:
Kedves DPK-s barátaim!
Míg a tisza választási csalásról beszél hetek óta, ők maguk azok akik rögtön elkezdtek csalni. Bár nincs kampánycsend, a szavazókörzetek közvetlen közelében nem szabad kampánytevékenységet folytatni. Erre Magyar Péter követői transzparensekkel, az odaérkező szavazók befolyásolásának céljából tüntettek.
Ez egyértelműen tilos! Ezért bejelentettem Wáberer György Úrnak, aki a napokban 300.000 Ft-ot ajánlott fel minden alátámasztott választási csalás leleplezésére. Ha az üzletember kifizeti, akkor én azt jótékony célra felajánlom. Szerintetek kifizeti?
ui. Menjünk el mindannyian, szóljunk jobboldali ismerőseinknek, barátainknak! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!!
