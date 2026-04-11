Szabó Zsófi csak egyet kér minden választópolgártól

Aligha akad ma olyan hazai híresség, aki több támadást kapott volna a mögöttünk álló hónapokban, mint Szabó Zsófi. Mégsem hátrált meg egyetlen pillanatig sem, mivel a kezdetektől fogva tudja és biztos is abban, hogy a jó oldal mellett állt ki, amikor felvállalta, hogy most április 12-én is a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt, vagyis Orbán Viktor kormánya mellett teszi le a voksát. A TV2 műsorvezetője elsők között csatakozott a Digitális Polgári Körökhöz és lett alapítótagja a Gazdálkodj okosan DPK-nak, majd elvállalta a Digitális Polgári Körök nagyszabású és sikeres országos találkozóinak a műsorvezetését - írja a Bors.

Szabó Zsófi a Digitális Polgári Körök gyűlésein hatalmas szeretetet tapasztalt (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófi mindent ért, de...

Hatalmas szeretet vette körül a Digitális Polgári Körök gyűlésein

Ne a bosszú, vagy a harag vezesse a kezünket április 12-én

A színésznő csak egyetlen percet kér

Szabó Zsófi: „Az az energia és szeretet, amit én ott kaptam…”

Szabó Zsófi ebben a közegben találkozott először azzal a feltétel nélküli és őszinte szeretettel, amire mindig is vágyott. Erről a pénteken bemutatott, Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban is beszélt: „Tizenkétezer ember előtt egyszer csak megszólaltunk a Philippel, hogy: Helló Magyarország! Közvetítette minden csatorna. Az az energia és szeretet, amit én ott kaptam… Javarészt mindig megosztó voltam.”

Vagy irigykedtek, vagy utáltak, vagy nem voltam szimpatikus. De ott megkaptam a szeretetet

– érzékenyült el a felvételen a színésznő.

Szabó Zsófi mindenkit arra kér, álljon meg egy percre, amikor április 12-én belép a szavazófülkébe (Fotó: YouTube)

„Sorsdöntő választás előtt állunk!”

Szabó Zsófi ugyanakkor nem csupán Hajdú Péternél beszélt arról, mit is jelentenek számára a polgári értékek. A Bors kamerájának is elmondta, miért fontos, hogy április 12-én megfontoltan, a jövőnkre gondolva húzzuk be az X-et a stabilitásra és a biztonságra. „Nem győzzük ismételni magunkat, de egy sorsdöntő választás előtt állunk! Én tudom, hogy vannak, akik az érzelmeikre hallgatva szavaznak és vannak, akik ésszel. Ahogy vannak akik dühből, bosszúvágyból és olyanok is, akiknek már minden mindegy, csak már ne ők legyenek. Én mégis, arra szeretném kérni minden magyar szavazóképes állampolgárt, hogy amikor belép április 12-én a szavazófülkébe, az X behúzása előtt gondoljon a jövőjére! Gondoljon arra, mi is a biztos választás” – mondta ki őszinte gondolatait a műsorvezető.