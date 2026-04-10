Szabó Zsófi meglepte Hajdú Pétert: „Remélem, egyszer politikus leszek”

Már csak órák vannak hátra és kezdetét veszi a rendszerváltás óta megtartott választások legfontosabbika. A tét óriási, így a politikai térben egymást érik a megszólalások, a várt, vagy éppen nem várt fordulatok és helyzetek. Ilyen Szabó Zsófi kijelentése is, amit a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor legújabb epizódjában hangzott el. A patrióta nézeteit nyíltan és harcosan vállaló színésznő egy ponton csak úgy megjegyezte, reméli, hogy idővel belekóstolhat a politikáiba, amiben egy ideje persze benne van ugyan, de inkább csak, mint műsorvezető és lobbista - írja a Bors.

Szabó Zsófi csodálja a magyar kormány prominenseit, akik értünk küzdenek (Fotó: YouTube)

Szabó Zsófi: „Én nem vagyok politikus, de nagyon remélem, hogy egyszer az leszek!”

Szabó Zsófi és Hajdú Péter eleinte arról beszélgettek, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány két oszlopos tagja mennyit dolgozik azért, hogy Magyarország a béke és a nyugalom szigete tudjon maradni ezekben a nehéz időkben. „Csak nézzük meg Orbán Viktor egyetlen napját! Hova megy, mit csinál és mit tesz az országért. Ide repül, oda megy.”

Közben tárgyal a nagyhatalmakkal, épít egy családbarát országot, és szó szerint harcol a hazánkért.

„Fenyegetik az életét, a gyerekeit és az unokáit” – kezdte nagy elánnal a színésznő, majd így folytatta: „Csak emeljük ki Orbán Viktort, Szijjártó Pétert és Lázár Jánost. Ők hárman gőzerővel, nulla-huszonnégyben mennek. Értünk és miattunk! Mert Európában olyan gazdasági válság jön és olyan hatalmas problémák vannak, amikkel más kormány nem tudna megbirkózni. Csak ők képesek erre és én ezt szentül hiszem! Oké, én nem vagyok politikus, de nagyon remélem, hogy egyszer az leszek!” – csúszott ki Szabó Zsófi száján a nem is annyira meglepő kijelentés.

„Kiállok a hazámért és a politikai oldalért, amit képviselek”

Hajdú Péter persze felkapta a fejét Zsófi kijelentésére és gyorsan vissza is kérdezett, mire a színésznő kicsit bővebben is kifejtette, mi a terve: „Szeretnék ezen a területen maradni, mert jól érzem magam benne. Szeretném fejleszteni magam. Nem tudom pontosan, milyen határaim vannak, de már így is politizálok, hiszen ott vagyok a rendezvényeken és kiállok a hazámért és a politikai oldalért, amit képviselek” – zárta gondolatait Szabó Zsófi, aki persze nemcsak politikáról beszélt a Beköltözve Hajdú Péterhez felvételén. Szó esett családról, karrierről és a legendás édesapjáról, Szabó Gyuláról is.