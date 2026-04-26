Rohantak a mentők: súlyos quad baleset történt Somlón

Sokkoló baleset történt szombat este (ápr. 25.) a Heves vármegyei Somlón. Információink szerint két 40 év körüli nő borult fel ismeretlen körülmények között egy quaddal. Hozzájuk több mentőegység is érkezett, ugyanis egyikük súlyosan megsérült a quad baleset során.

Quad baleset történt Somlón

Fotó: Ajkamentők

Két 40 év körüli nő ült azon a quadon, ami felborult szombaton Somló külterületén. Azonnal riasztották hozzájuk a mentőket, akik perceken belül ki is értek a sérültekhez. Egyiküket súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Két nő ült a quadon, amivel baleseteztek. Egyelőre nem értjük, hogy hogyan történhetett mindez, ugyanis egyrészt ez egy dombos, hegyes terület, itt nem is közlekedhettek volna a quaddal, másrészt viszonylag egyenes útrész volt, tehát, ha nem mentek a megengedettnél jóval többel, akkor nem kellett volna felborulniuk

– vélekedett egy helybéli.

A helyik szerint többen is járnak Somlón quaddal, van aki ezzel dolgozik. Bérelni is lehet. Elképzelhető, hogy a két sérült nő is bérbe vette a járművet, ezért nem tudták megfelelően kezelni.

Fotó: Ajkamentők

Több helyről is lehet quadot bérelni, lehet, hogy ők is turisták voltak. Nem tudjuk egyelőre

– zárta a helybéli.

A quad balesethez tucatnyi mentő érkezett és helikopter is a súlyos sérülthöz. Lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik a következőt nyilatkozták az esetről:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. A mentők két 40 év körüli nőt szállítottak kórházba, egy embert további vizsgálatok céljából, egy embert súlyos sérülésekkel, stabil állapotban

