„Adj erőt a szeretteidnek, hiányozni fogsz” – Középiskolás diák hunyt el a sokkoló quadbalesetben

Egy ártatlan, vidám útnak indult az a laza, délutáni quadozás, ami végül felfoghatatlan tragédiába torkollott az erdélyi Gyergyóalfaluban. A hét 15 és 17 év közti középiskolás diák hétfőn (október 27.), az őszi vakáció közepén indult neki a végzetes útnak: quaddal és egy rákötött utánfutóval vágtak neki az erdőnek, majd a 14-es községi útnak, a gépet az egyik 16 éves srác vezette. Egészen addig minden rendben ment, míg a quad egyik pillanatról a másikra meg nem billent.

A quadot a középiskolás diák, K. Máté vezette. A jármű letért az útról és egy hídpillérnek rohant – Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Egy egész település gyászolja a tragikus sorsú középiskolást

A végzetes események a pillanat tört része alatt bekövetkeztek: a quad és a rákötött utánfutó letért az útról, majd egyenesen egy hídpillérnek ütközött. Bár a rendőrség, a mentősök és a tűzoltók hamar a helyszínre siettek, a quadot vezető fiatal életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen belehalt sérüléseibe. Rajta kívül négy másik kamasz is megsérült: egyiküket súlyos borda- és mellkassérülésekkel, míg három másikat fejsérülésekkel és zúzódásokkal vittek a közeli gyermeksebészetre.

Úgy tudjuk, hogy a quadot a közelben élő középiskolás fiú, K. Máté vezette. Bár a Székelyhon úgy tudja, hogy a tininek nem volt jogosítványa, információink szerint nem először ült ilyen járgányon: úgy tudjuk, hogy Máté imádta a quadozást, fiatal kora ellenére már évek óta használta a járművet, amit kellő rutinnal és óvatosan vezetett, így ismerősei számára is érthetetlen, mi történhetett aznap.

Mátét most összetörten gyászolja a falu, a közösség és az iskolája is: a fiatal az egyik helyi technikum tanulója volt, ahol áprilisban még büszkén mutatkozott be iskolája egyik kiemelt diákjaként, májusban pedig egyik tanulótársával együtt ő képviselte az intézményt a városi gólyabálon. Most azonban az egykor mosolygós, életvidám fiú után csak a gyász maradt. Mátétól barátai is megrendülten búcsúznak:

Mi sem tudjuk felfogni. Keressük a szavakat, a miérteket, de ilyenkor nem segít! Egyet tudunk: ez túl korán volt. 17 év sem jutott egészen… Most nincs itt az ítélkezés ideje! Azt tegyük meg máskor! Ez a csend időszaka!

– kérte bejegyzésében Máté egyik gyászoló barátja. Hozzátette: aznap öccse még együtt volt a fiúkkal, az erdőre, a végzetes útra azonban már nem ment velük: