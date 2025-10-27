„Neki is a könnye folyt” – Halálos ágyán bocsátott meg édesapjának a Megasztár kiesője

Balogh Krisztofer egy valódi terápiának tartja a zenét, és minden bizonnyal annak ellenére sokat hallunk még róla, hogy október 25-én elsők között esett ki a Megasztárból. A fiatal, nehéz sorsú énekes a Lekapcsolom a villanyt a fejemben című lírai szerzeményt adta elő, és bár a produkció a mesterek szerint jól sikerült, a nézők szavazatai alapján búcsúznia kellett.

Balogh Krisztofer a legmélyebb gyerekkori traumájáról vallott a Metropolnak (Fotó: Máté Krisztián)

A Megasztár kiesőjéről köztudott, hogy fiatal kora ellenére kemény leckéket kapott az élettől: gyerekkora óta hordoz olyan sebeket, olyan traumákat, amiket az ellenségeinek sem kívánna. Sokat bántották, a legtöbb fájdalmat talán attól a személytől kapta, akinek feltétel nélkül kellett volna őt szeretnie: az édesapjától.

„Anyukám által inspiratív és szép volt a gyerekkorom, mert ő erőt öntött belénk és szeretett minket a bátyámmal. Viszont nem jöttek ki jól az apukámmal, ami hatalmas lelki traumát okozott nekem.”

Apukám mindkettőnket bántalmazott, de mára beláttam, nem azért, mert ő egy gonosz ember volt.

„Küzdött a saját démonjaival, mentálisan voltak nála olyan problémák, amik miatt néha így kitört, alkoholos befolyásoltság alatt” – kezdte sóhajtva Balogh Krisztofer, Tóth Gabi mentoráltja, aki végül idén elveszítette az apukáját, ám a búcsú előtt még megbocsátott neki.

Balogh Krisztofer elsők között esett ki a Megasztárból (Fotó: Markovics Gábor)

Megasztár: Balogh Krisztofer a halálos ágyán bocsátott meg édesapjának

Az énekes édesapja váratlanul lett beteg. Bár arra is megvolt az esély, hogy elfekvőbe kerül, végül az utolsó napokra visszaköltözött a családjához.

„Apukám most már a mennyországban van. Az a durva, hogy amikor én idén Tóth Gabiéktól hazaköltöztem, éreztem, hogy valamit le kell zárjak. Hazaköltöztem, rá egy hónapra apukám lebetegedett. Ugye ők kilenc éve elváltak édesanyámmal, azóta nem is beszéltünk egymással. Nem volt már harag, de elmentünk egymás mellett az utcán, pedig egy faluban laktunk. Megbocsátottunk már neki, csak nem tudtuk ezt felé kifejezni.”

Nagyon súlyos betegsége lett, nagyon hamar kórházba került. Lemondtak róla az orvosok, ami után az volt a kérdés, hogy hová kerüljön, elfekvőbe vagy a családhoz.

„Anyukám úgy döntött, hogy minden sérelme ellenére befogadjuk aput magunkhoz, mert ez volt az utolsó kérése. Ott élt velünk, nem tudhattuk, hogy mennyit, de anyukám elvállalta, hogy ő fogja ápolni. Öt nap volt az egész, de ennyi idő alatt mindent meg tudtunk beszélni, majdnem egy éjszakát ott töltöttem az ágya mellett. Képben volt és hallott mindent, el tudtam mondani, hogy én megbocsátok neki. Ez egy nagyon mély pont volt, neki is a könnye folyt. Tudtuk persze, hogy nem egy gonosz ember, nem azért csinálta ezt velünk gyerekkorunkban, hanem a mentális probléma és az alkoholos állapot miatt. Nagyon megható volt látni, hogy a szüleim megpuszilják egymást, amit gyerekként sosem láttam” – mondta könnyezve Balogh Krisztofer a Metropolnak még az első élő show előtt, majd hozzátette: hisz abban, hogy nincs halál. A hite szerint ugyanis örök élet van, és apukája is csak átlépett a mennyországba.