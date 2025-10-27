Hoppá! A Megasztár kiesője elmondta, szerinte kinek kell megnyernie a versenyt

Balogh Rikárdó az egyik legizgalmasabb egyénisége volt a Megasztár 8. évad mezőnyének, a 18 éves srác rendhagyó módon rapperként jelentkezett a versenybe. Bár számára a verseny hamar véget ért, ő is a Megasztár kiesői között volt szombaton, mégsem csügged, sőt, a Metropolnak azt is elmondta, kit szeretne a műsor nyerteseként látni.

Rikárdó számára véget ért a verseny, de láthatóan nem volt csalódott, és az is valószínű, hogy hallunk majd még róla (Fotó: Markovics Gábor)

Nem készült a győzelemre Balogh Rikárdó

Curtis versenyzője már a válogatókra is saját rapszámokkal érkezett, és bár a Megasztár-házba való beköltözéskor a Metropolnak elmondta, hogy az énekhangját is trenírozza, úgy készült, hogy minden adásban saját szerzeményt adhasson elő. Sajnos, csak az első élő show-ig jutott, ám ott egy Curtis-szel közösen írt, slágergyanús rapszámot adhatott elő. A kieséssel kapcsolatban elmondta, nem csalódott, tulajdonképpen el sem játszott a gondolattal, hogy ő nyerhet. Azt is elárulta, kit látna szívesen a dobogó legfelső fokán.

„Nem gondoltam bele, hogy mi lenne, ha én nyernék. Én kezdetektől azt szeretném, hogy Máriónak adják az első helyet. Ő érdemli meg legjobban, amiért ilyen kitartóan itt van!” – utalt a látássérült Jánoki Márióra Rikárdó, aki nagyon jó kritikát kapott a zsűritől, akik kissé össze is ugrottak egymással miatta.

Jánoki Márió bulis, de technikás dallal kápráztatta el a közönséget és a zsűrit is természetesen. Rikárdó egyenesen azt szeretné, ha ő lenne a Megasztár győztese! (Fotó: Markovics Gábor)

A zsűri imádta Rikárdót

„Így kell elrappelni egy dalt. Ez a hiphop! Nagyon büszke vagyok rád. Főleg azért, mert tudjuk, honnan indultunk” – viccelődött, utalva Riki késéseire, linkségére.

Erika már a szöveget is megjegyezte, Gabi a zsiványságát méltatta, és rapslágernek nevezte az előadást, és Marics Peti sem tudott rosszat mondani.

Curtis megígérte, a műsor után sem engedi el Riki kezét (Fotó: Markovics Gábor)

Ám amikor a csillagok kiosztásáról volt szó, a mesterek hezitáltak, ugyanis féltették a saját, biztos helyen lévő versenyzőiket.

„Ugyan már, már ez a csengőhangod!” – heccelte Marics Petit Curtis, bár ez még elég baráti csipkelődés volt, a többi zsűri-balhéhoz képest!

Rikárdó végül nem foglalhatta el az átmeneti biztonságot nyújtó csillagot, az este végén pedig veszélyzónába is került, majd a nézői szavazatok értelmében véget ért számára a verseny. S nem ő volt az egyetlen, aki Curtis csapatából távozott. Frank Annamária Anami is kiesett, amiért a rapper ostorozta is magát, hiszen úgy érezte, túl nagy terhet rótt rá azzal, hogy a saját számát adta Anaminak, azzal a felhatalmazással, hogy írjon bele ő is versszakot is. A Megasztár kiesői között volt még Tóth Gabi versenyzője, Balogh Krisztofer is.