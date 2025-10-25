Megható percek a Megasztárban: "Édesapád szégyellheti magát mindenért!"
Mélyen megérintette Anami Curtist.
Frank Annamari, avagy Anami nagy feladatot vállalt a Megasztár első élő show-jára: a mestere, Curtis Lehetne újra február című dalával lépett színpadra, amibe egy saját részt is beleírt. A fiatal énekesnő a kisfilmben őszintén vallott arról, hogy az édesapjával éppen nincsenek jóban, aki ráadásul szerinte nem mindig szerette őt feltétel nélkül: így a produkciójával neki kívánt üzenni.
Édesapád szégyellheti magát mindenért!
- kezdte az értékelését Curtis, aki szerint Anami egy elképesztő lélek és nagyon jó ember. Kritika gyanánt viszont azt hozta fel, hogy a saját részénél bizonytalanságot érzett.
Tudom jól, hogy most mi zajlik benned, és mi játszódott le benned, és én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rád, és köszönöm, hogy én lehetek a mestered!
- tette hozzá a rapper, akin a későbbiekben is látszott, mennyire le van taglózva.
Anami egyébként mindenki szívét megérintette, ennek ellenére nem kapott csillagot.
