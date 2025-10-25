Megasztár: teljesen elszabadultak az indulatok, percekig vitázott egymással a zsűri
Herceg Erika keményen szembement a zsűri többi tagjával.
Forrtak az indulatok a Megasztár első élő show-jában. Herceg Erika és Marics Peti egyszer már egymásnak ugrott, Németh Bea produkcióját követően, majd Kedl Olíviánál - aki a Lay All Your Love On Me című dalt adta elő -, végképp elszakadt a cérna.
Percekig vitázott egymással a zsűri a Megasztárban
Olívia produkciója, a dallal együtt, finoman szólva sem nyerte meg magának a zsűri három tagját, míg velük szemben Herceg Erika nagyon határozottan és karakán módon védte a versenyzőjét. A zsűri a szó szoros értelmében egymásnak esett, percekig zajlott az igencsak emelt hangú vita a Megasztár stúdiójában: hiába akarta ugyanis elmondani a véleményét a többi mester, Herceg Erika hallani sem akart kritikáról.
Olívia végül, hiába küzdött érte Erika, nem kapott csillagot.
