Orbán Viktor: Magyarország energiabiztonsága nem játék!
„Az ország energiabiztonsága nem kampánykérdés.”
Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál: a szabotázsakció a magyar gázellátás ellen irányult. Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot és megerősítette a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai ellenőrzését és védelmét. Húsvéthétfőn a miniszterelnök Kiskundorozsmára látogatott.
Magyarország energiabiztonsága nem játék! Megvédjük az energiarendszerünket, a családokat és a nemzeti érdekeinket.
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök a mostani helyzet kapcsán az ellenzék oldaláról felmerült kérdésekre is reagált.
„Az ország energiabiztonsága nem kampánykérdés” – összegzett a kormányfő. További részletek a videóban:
