Orbán Viktor: Magyarország energiabiztonsága nem játék!

Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál: a szabotázsakció a magyar gázellátás ellen irányult. Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot és megerősítette a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai ellenőrzését és védelmét. Húsvéthétfőn a miniszterelnök Kiskundorozsmára látogatott.

Magyarország energiabiztonsága nem játék! Megvédjük az energiarendszerünket, a családokat és a nemzeti érdekeinket.

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök a mostani helyzet kapcsán az ellenzék oldaláról felmerült kérdésekre is reagált.

„Az ország energiabiztonsága nem kampánykérdés" – összegzett a kormányfő.