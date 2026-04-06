Így védik a magyar katonák a Török Áramlat gázvezetéket – Galéria
Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál.
Magyarország miniszterelnöke elrendelte a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét, miután kiderült: terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál. Orbán Viktor húsvéthétfőn Kiskundorozsmára látogatott, hogy ellenőrizze a helyzetet.
Ahogy a galériánk is mutatja: komoly katonai védelmet kapott a gázvezeték Kiskundorozsmán. A felvételekért kattints a lenti fényképre!
