„Ezt jól kifőztük” - Orbán Viktor Vác után Balassagyarmaton is a konyhában bizonyított

Orbán Viktor Vácon Rétvári Bence mellé állt be segíteni rétest készíteni, majd osztogatni az édességeket. A miniszterelnök Balassagyarmaton is bizonyította főzőtudományát.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A kormányfő helyi asszonynak segített az étel elkészítésében, majd később meg is kóstolta azt. Időközben Orbán Viktor a kampánybusszal már továbbment Salgótarjánba.

Ezt jól kifőztük. Zúzunk tovább!

- olvasható a miniszterelnök posztjában.