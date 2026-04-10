„Budára költöztem, az ismerős negyedbe” – Márai Sándorról nyílt kiállítás

Jáky Judit (mellette Mészáros Tibor, a kiállítás kurátora): Gyertek ti is a családba, mi összetartozunk! (Fotó: Fodor Erika)

Márai Sándor 1928-ban költözött Budára

„Budára költöztem, az ismerős negyedbe” – írta Márai Sándor egyik legismertebb művében, az Egy polgár vallomásaiban. Az író öt évnyi franciaországi tartózkodás után, 1928-ban telepedett le az I. kerületi Mikó utcában, és vált budai polgárrá. Csaknem húsz éven át adott otthont neki és feleségének Krisztinaváros, ahol számos kiskocsma, vendéglő és kávéház törzsvendégeként üdvözölhette a népszerű írót és újságírót.

Márai Sándor: „Ha akarnám, se lehetnék más, mint magyar, keresztény, polgár és európai” (Fotó: Budavár)

A Virág Benedek Házban lelt otthonra az első magyarországi állandó Márai-kiállítás

Majdnem száz évvel később, 2026-ban Márai Sándor öröksége ismét otthonra talált az I. kerületben – ezúttal a Virág Benedek Házban.

Márai íróasztala is ott van a Virág Benedek Házban (Fotó: Budavár)

A kiállítás feleleveníti az író életének fontos helyszíneit, budai életének színtereit, ugyanakkor bemutatja kötődéseit is: a szülővároshoz és a családhoz tartozást, valamint az írói hivatáshoz és a magyar nyelvhez való hűséget. Nem marad el az író széles körű ismertségének és világsikerének bemutatása sem.

Fried István és Szörényi László tanár urakkal a kiállításmegnyitón

A látogatók több, eddig ismeretlen fotóval és kötettel találkozhatnak. A kiállítás fontos részét képezik az egykor az író és családja tulajdonában lévő bútorok is. Ezek közül kiemelkedik Márai több fényképről ismert asztala, valamint az egykor a család birtokában volt szekrény, ágy és fotel.

Egykor a család tulajdonában volt ez a Márai-fotel (Fotó: Budavár)

A kiállítás kurátora, Mészáros Tibor irodalomtörténész a korhűséget szem előtt tartva archív filmekkel, az író hagyatékának dokumentumaival és enteriőrökkel gazdagította a tárlatot.

Gábor Júlia és Szigethy Gábor a Virág Benedek Házban (Fotó: Fodor Erika)

Márai Sándor életének egyes állomásai mellett műveivel és gondolataival is megismerkedhet a Virág Benedek Házba látogató. Bepillantást nyerhetünk kevésbé ismert történetekbe is: például, hogy milyen kötetet ajándékozott az író egykori szerelmének 1921-ben, vagy milyen megjegyzésekkel illette édesanyja az Egy polgár vallomásai első kötetének egyes leírásait.

Eddig ismeretlen kötetekkel is találkozik a magyarországi első állandó Márai-kiállítás látogatója (Fotó: Budavár)

A kiállítás nem titkolt célja, hogy minél többen megismerjék a 20. századi magyar íróóriás gondolatait és kézbe vegyék a köteteit, mert – Márait idézve – „csak az ember olvas”. Ehhez a tárlat közvetlen segítséget nyújt: a kialakított olvasósarokban magyarul és számos idegen nyelven is hozzáférhetők Márai Sándor művei.