RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

„Budára költöztem, az ismerős negyedbe” – Márai Sándorról nyílt kiállítás

Megnyílt az első magyarországi állandó kiállítás az egykor Budán élt íróról. Márai Sándor közel száz év után ismét Budára költözött, a Virág Benedek Házba.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 12:35
Márai Sándor Virág Benedek Ház állandó kiállítás

Márai Sándor hazatért Budára, legalábbis abban az értelemben, hogy a Márai Sándor-emlékév alkalmából megnyílt az első magyarországi állandó tárlat a 20. századi író óriásról. A „Budára költöztem” című Márai Sándor-Emlékkiállítás az I. kerületben, a Virág Benedek Házban lelt otthonra.

A Budára költöztem című Márai-kiállítás a Virág Benedek ház emeletén várja a látogatókat (Fotó: Fodor Erika)

A megnyitó ünnepségen Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere felidézte, hogy amikor az unokahúga érettségire készült, az ifjú rokon a szülők és rokonok (olvasmány)élmény-beszámolója alapján tudta meg, ki is volt Márai Sándor.

Fazekas Csilla: Érezzék magukénak ezt a monumentális örökséget! (Fotó: Fodor Erika)

Arra kérek mindenkit, hogy ne csak látogatóként lépjen majd e terekbe, hanem büszke tulajdonosként is. Érezzék magukénak azt a nemes és monumentális örökséget, ezt a helyet, mert Márai Sándor életműve mindannyiunké. Szívből kívánom, hogy ezek a termek váljanak a tartalmas találkozások és a polgári öntudat gyújtópontjává. Vessenek fényt a polgári életmód szépségeire, csendes méltóságára és az írott szó erejére

– mondta az alpolgármester asszony.

A Márai125 emlékévben állandó kiállítás nyílt a Virág Benedek Ház emeletén. A megnyitón Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere személyes hangvételű szavaival köszöntötte a vendégeket, Havasi Péter kassai színművész pedig Márait idézte.

Fazekas Csilla személyes élményeit megosztva kifejtette: az író kedvelt helyszínei most másképpen telnek meg élettel: mai gyermekek játszanak itt, ahol egykor Márai gondolatai születtek. 

Fiatalok sétálnak a gesztenyefák alatt, és idősek találkoznak az új kávéházak nyugalmában. Márai Sándor életműve nem a múlt egy feledhető epizódja. Márai Sándor minden egyes papírra vetett szava, minden egyes Budán megélt napja a mi közösségünk és nemzetünk közös öröksége. Aki pedig ilyen örökséggel bír, annak felelőssége is van. Felelősség azért, hogy a ránk bízott örökséget ne csak megőrizzük, hanem érthetővé és élővé tegyük a következő nemzedékek számára. Vallom, hogy Magyarország ereje és jövője a társadalom atomi egységeiben, a családokban és a közösségekben rejlik.

Márai125 állandó kiállítás nyílt Budapesten, amelynek a Virág Benedek Ház ad otthont. Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere örömét fejezte ki, hogy ily módon Márai Sándor hazatért. Jáky Judit köszönetében úgy fogalmazott: "Jöjjenek be önök is a családba, mert mi összetartozunk."

Jáky Judit, Márai Sándor unokaöccsének a lánya háláját és köszönetét fejezte ki azoknak, akik ezt a magyarországi hazatérést lehetővé tették, és hogy mostantól itt, Budán is otthon van Márai Sándor.

Édesapámék ezt nem élhették meg, de ha most itt lennének, azt mondanák: Gyertek ti is a családba, mi összetartozunk!

Jáky Judit (mellette Mészáros Tibor, a kiállítás kurátora): Gyertek ti is a családba, mi összetartozunk! (Fotó: Fodor Erika)

Márai Sándor 1928-ban költözött Budára

Budára költöztem, az ismerős negyedbe” – írta Márai Sándor egyik legismertebb művében, az Egy polgár vallomásaiban. Az író öt évnyi franciaországi tartózkodás után, 1928-ban telepedett le az I. kerületi Mikó utcában, és vált budai polgárrá. Csaknem húsz éven át adott otthont neki és feleségének Krisztinaváros, ahol számos kiskocsma, vendéglő és kávéház törzsvendégeként üdvözölhette a népszerű írót és újságírót.

Márai Sándor: „Ha akarnám, se lehetnék más, mint magyar, keresztény, polgár és európai” (Fotó: Budavár)

A Virág Benedek Házban lelt otthonra az első magyarországi állandó Márai-kiállítás

Majdnem száz évvel később, 2026-ban Márai Sándor öröksége ismét otthonra talált az I. kerületben – ezúttal a Virág Benedek Házban.

Márai íróasztala is ott van a Virág Benedek Házban (Fotó: Budavár)

A kiállítás feleleveníti az író életének fontos helyszíneit, budai életének színtereit, ugyanakkor bemutatja kötődéseit is: a szülővároshoz és a családhoz tartozást, valamint az írói hivatáshoz és a magyar nyelvhez való hűséget. Nem marad el az író széles körű ismertségének és világsikerének bemutatása sem.

Fried István és Szörényi László tanár urakkal a kiállításmegnyitón

A látogatók több, eddig ismeretlen fotóval és kötettel találkozhatnak. A kiállítás fontos részét képezik az egykor az író és családja tulajdonában lévő bútorok is. Ezek közül kiemelkedik Márai több fényképről ismert asztala, valamint az egykor a család birtokában volt szekrény, ágy és fotel.

Egykor a család tulajdonában volt ez a Márai-fotel  (Fotó: Budavár)

A kiállítás kurátora, Mészáros Tibor irodalomtörténész a korhűséget szem előtt tartva archív filmekkel, az író hagyatékának dokumentumaival és enteriőrökkel gazdagította a tárlatot.

Gábor Júlia és Szigethy Gábor a Virág Benedek Házban (Fotó: Fodor Erika)

Márai Sándor életének egyes állomásai mellett műveivel és gondolataival is megismerkedhet a Virág Benedek Házba látogató. Bepillantást nyerhetünk kevésbé ismert történetekbe is: például, hogy milyen kötetet ajándékozott az író egykori szerelmének 1921-ben, vagy milyen megjegyzésekkel illette édesanyja az Egy polgár vallomásai első kötetének egyes leírásait.

Eddig ismeretlen kötetekkel is találkozik a magyarországi első állandó Márai-kiállítás látogatója (Fotó: Budavár)

A kiállítás nem titkolt célja, hogy minél többen megismerjék a 20. századi magyar íróóriás gondolatait és kézbe vegyék a köteteit, mert – Márait idézve – „csak az ember olvas”. Ehhez a tárlat közvetlen segítséget nyújt: a kialakított olvasósarokban magyarul és számos idegen nyelven is hozzáférhetők Márai Sándor művei.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
