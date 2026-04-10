„Budára költöztem, az ismerős negyedbe” – Márai Sándorról nyílt kiállítás
Megnyílt az első magyarországi állandó kiállítás az egykor Budán élt íróról. Márai Sándor közel száz év után ismét Budára költözött, a Virág Benedek Házba.
Márai Sándor hazatért Budára, legalábbis abban az értelemben, hogy a Márai Sándor-emlékév alkalmából megnyílt az első magyarországi állandó tárlat a 20. századi író óriásról. A „Budára költöztem” című Márai Sándor-Emlékkiállítás az I. kerületben, a Virág Benedek Házban lelt otthonra.
A megnyitó ünnepségen Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere felidézte, hogy amikor az unokahúga érettségire készült, az ifjú rokon a szülők és rokonok (olvasmány)élmény-beszámolója alapján tudta meg, ki is volt Márai Sándor.
Arra kérek mindenkit, hogy ne csak látogatóként lépjen majd e terekbe, hanem büszke tulajdonosként is. Érezzék magukénak azt a nemes és monumentális örökséget, ezt a helyet, mert Márai Sándor életműve mindannyiunké. Szívből kívánom, hogy ezek a termek váljanak a tartalmas találkozások és a polgári öntudat gyújtópontjává. Vessenek fényt a polgári életmód szépségeire, csendes méltóságára és az írott szó erejére
– mondta az alpolgármester asszony.
Fazekas Csilla személyes élményeit megosztva kifejtette: az író kedvelt helyszínei most másképpen telnek meg élettel: mai gyermekek játszanak itt, ahol egykor Márai gondolatai születtek.
Fiatalok sétálnak a gesztenyefák alatt, és idősek találkoznak az új kávéházak nyugalmában. Márai Sándor életműve nem a múlt egy feledhető epizódja. Márai Sándor minden egyes papírra vetett szava, minden egyes Budán megélt napja a mi közösségünk és nemzetünk közös öröksége. Aki pedig ilyen örökséggel bír, annak felelőssége is van. Felelősség azért, hogy a ránk bízott örökséget ne csak megőrizzük, hanem érthetővé és élővé tegyük a következő nemzedékek számára. Vallom, hogy Magyarország ereje és jövője a társadalom atomi egységeiben, a családokban és a közösségekben rejlik.
Jáky Judit, Márai Sándor unokaöccsének a lánya háláját és köszönetét fejezte ki azoknak, akik ezt a magyarországi hazatérést lehetővé tették, és hogy mostantól itt, Budán is otthon van Márai Sándor.
Édesapámék ezt nem élhették meg, de ha most itt lennének, azt mondanák: Gyertek ti is a családba, mi összetartozunk!
Márai Sándor 1928-ban költözött Budára
„Budára költöztem, az ismerős negyedbe” – írta Márai Sándor egyik legismertebb művében, az Egy polgár vallomásaiban. Az író öt évnyi franciaországi tartózkodás után, 1928-ban telepedett le az I. kerületi Mikó utcában, és vált budai polgárrá. Csaknem húsz éven át adott otthont neki és feleségének Krisztinaváros, ahol számos kiskocsma, vendéglő és kávéház törzsvendégeként üdvözölhette a népszerű írót és újságírót.
A Virág Benedek Házban lelt otthonra az első magyarországi állandó Márai-kiállítás
Majdnem száz évvel később, 2026-ban Márai Sándor öröksége ismét otthonra talált az I. kerületben – ezúttal a Virág Benedek Házban.
A kiállítás feleleveníti az író életének fontos helyszíneit, budai életének színtereit, ugyanakkor bemutatja kötődéseit is: a szülővároshoz és a családhoz tartozást, valamint az írói hivatáshoz és a magyar nyelvhez való hűséget. Nem marad el az író széles körű ismertségének és világsikerének bemutatása sem.
A látogatók több, eddig ismeretlen fotóval és kötettel találkozhatnak. A kiállítás fontos részét képezik az egykor az író és családja tulajdonában lévő bútorok is. Ezek közül kiemelkedik Márai több fényképről ismert asztala, valamint az egykor a család birtokában volt szekrény, ágy és fotel.
A kiállítás kurátora, Mészáros Tibor irodalomtörténész a korhűséget szem előtt tartva archív filmekkel, az író hagyatékának dokumentumaival és enteriőrökkel gazdagította a tárlatot.
Márai Sándor életének egyes állomásai mellett műveivel és gondolataival is megismerkedhet a Virág Benedek Házba látogató. Bepillantást nyerhetünk kevésbé ismert történetekbe is: például, hogy milyen kötetet ajándékozott az író egykori szerelmének 1921-ben, vagy milyen megjegyzésekkel illette édesanyja az Egy polgár vallomásai első kötetének egyes leírásait.
A kiállítás nem titkolt célja, hogy minél többen megismerjék a 20. századi magyar íróóriás gondolatait és kézbe vegyék a köteteit, mert – Márait idézve – „csak az ember olvas”. Ehhez a tárlat közvetlen segítséget nyújt: a kialakított olvasósarokban magyarul és számos idegen nyelven is hozzáférhetők Márai Sándor művei.
