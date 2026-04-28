RETRO RÁDIÓ

Lesújtó tragédia: pusztító lakástűzben vesztette életét egy idős férfi

A tűzoltók percek alatt kiértek a helyszínre. Lakástűzben életét vesztette egy idős férfi.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.04.28. 21:45
lakástűz tragédia tűzoltó

Rohantak a tűzoltók egy nagyszebeni lakástűz helyszínére, ahol egy 65 éves férfi a lángok között ragadt. Azonban a lánglovagok már csak az elszenesedett testét találták meg az áldozatnak.

alt=Hatalmas lakástűzhöz hívták ki a nagyszebeni tűzoltókat
Hatalmas lakástűzhöz hívták ki a nagyszebeni tűzoltókat / Fotó: Gé (Illusztráció)

A lakástűz egy emberi életet követelt

A Szeben Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint egy kanapé kapott lángra, majd a 30 négyzetméteres garzonlakás és a lépcsőház is megtelt füsttel. Az épületből összesen 21 személyt evakuáltak, közülük mindenki sértetlen maradt. A tüzet a cigarettából kihulló hamu okozhatta - írja a Maszol.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
