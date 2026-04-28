Lesújtó tragédia: pusztító lakástűzben vesztette életét egy idős férfi

Rohantak a tűzoltók egy nagyszebeni lakástűz helyszínére, ahol egy 65 éves férfi a lángok között ragadt. Azonban a lánglovagok már csak az elszenesedett testét találták meg az áldozatnak.

A lakástűz egy emberi életet követelt

A Szeben Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint egy kanapé kapott lángra, majd a 30 négyzetméteres garzonlakás és a lépcsőház is megtelt füsttel. Az épületből összesen 21 személyt evakuáltak, közülük mindenki sértetlen maradt. A tüzet a cigarettából kihulló hamu okozhatta - írja a Maszol.