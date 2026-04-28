Lesújtó tragédia: pusztító lakástűzben vesztette életét egy idős férfi
A tűzoltók percek alatt kiértek a helyszínre. Lakástűzben életét vesztette egy idős férfi.
Rohantak a tűzoltók egy nagyszebeni lakástűz helyszínére, ahol egy 65 éves férfi a lángok között ragadt. Azonban a lánglovagok már csak az elszenesedett testét találták meg az áldozatnak.
A lakástűz egy emberi életet követelt
A Szeben Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint egy kanapé kapott lángra, majd a 30 négyzetméteres garzonlakás és a lépcsőház is megtelt füsttel. Az épületből összesen 21 személyt evakuáltak, közülük mindenki sértetlen maradt. A tüzet a cigarettából kihulló hamu okozhatta - írja a Maszol.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre