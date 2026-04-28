Kamionnal ütközött, rohantak a mentők a feszítővágóval kiszabadított sérülthöz

Karambolozott egy nyerges vontató és egy személygépkocsi az 1-es főúton, Vértesszőlős határában, a Gagarin utca közelében kedden dél körül. Mindkét jármű árokba sodródott. Az autóba beszorult egy ember. Őt feszítővágóval szabadították ki, majd átadták a mentőknek a műszaki mentést végző tatabányai hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították is a gépkocsit.

Rohantak a mentők az 1-es főútra, baleset történt Fotó: Gé/Képünk illusztráció

A kamion a fél útpályát elzárja, így a baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.