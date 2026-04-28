Kamionnal ütközött, rohantak a mentők a feszítővágóval kiszabadított sérülthöz
Karambolozott egy nyerges vontató és egy személygépkocsi az 1-es főúton, Vértesszőlős határában, a Gagarin utca közelében kedden dél körül. Mindkét jármű árokba sodródott. Az autóba beszorult egy ember. Őt feszítővágóval szabadították ki, majd átadták a mentőknek a műszaki mentést végző tatabányai hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították is a gépkocsit.
A kamion a fél útpályát elzárja, így a baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre