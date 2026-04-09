Kormányinfó: Gulyás Gergely és Vitályos Eszter fontos bejelentéseket tett

A vasárnapi országgyűlési választás előtt három nappal kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A Kormányinfóban szóba került a védett ár, a Török Áramlat gázvezeték elleni támadás és annak meghiúsítása, valamint JD Vance amerikai alelnök magyarországi látogatása is.

Gulyás Gergely a tájékoztató elején arról beszélt, hogy a szerdai kormányülés középpontjában az energiaügyek voltak. Elmondta: Magyarország gáz- és áramellátása és üzemanyagellátása biztosított. A miniszter szerint ez a korábban felhalmazott tartalékoknak köszönhető, ezért is tudják tartani a benzinkutakon tapasztalható védett árakat.

Az Európai Bizottság a védett ár eltörlésére szólította fel a kormányt, de a magyar kormány ezt elutasítja. Gulyás Gergely szerint rossz az az irány, amit Brüsszel képvisel ebben a kérdésben.

A kormány továbbra is kiáll a rezsicsökkentés és a védett ár intézkedése mellett is.

A miniszter kitzért rá, ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor az áram 16 ezer forinttal, a gázszámla 31 ezer forinttal mutatna többet minden hónapban egy átlagos fogyasztású család esetén.

Gulyás Gergely tudatta, hogy folyamatosak a magyar energiabiztonság elleni merényletek és merényletkísérletek. Tudatta: a Török Áramlat elleni múlt vasárnapi merényletkísérlet ügyében Szerbiában folyik a nyomozás, ennek az eredményeit még várja a magyar kormány.

Azt is látjuk, hogy Európa továbbra is háborús kockázattal áll szemben. Egy ma megjelent hangfelvételből az látszik, hogy Magyar Péter is pontosan tudja, hogy háborús veszély van

– fogalmazott az április 9-ei Kormányinfón Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte. A politikus arra a felvételre utalt, amin a Tisza Párt elnöke azt mondja: G*ci nagy háború lesz! A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy a felvétel 2024-es, így mindenki számára világos lehet, hogy Magyar Péter már azóta tisztában van ezzel a veszéllyel, annak ellenére, hogy ezt a támogatói előtt folyamatosan tagadja.

Az is kiderült, hogy a miniszterelnök a kormányinfón beszámolt az amerikai alelnök budapesti látogatásáról. Kiemelték, hogy

Magyarország büszke lehet arra, hogy a világ legnagyobb hatalmának vezetői Magyarország szövetségesei és barátai.





Cikkünk frissül.