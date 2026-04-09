Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Kormányinfó: Gulyás Gergely és Vitályos Eszter fontos bejelentéseket tett

A védett ár, Magyar Péter és JD Vance magyarországi látogatása is téma volt az április 9-ei Kormányinfón.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 10:20
Módosítva: 2026.04.09. 10:32
Gulyás Gergely Vitályos Eszter Kormányinfó

A vasárnapi országgyűlési választás előtt három nappal kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A Kormányinfóban szóba került a védett ár, a Török Áramlat gázvezeték elleni támadás és annak meghiúsítása, valamint JD Vance amerikai alelnök magyarországi látogatása is.

Gulyás Gergely a tájékoztató elején arról beszélt, hogy a szerdai kormányülés középpontjában az energiaügyek voltak. Elmondta: Magyarország gáz- és áramellátása és üzemanyagellátása biztosított. A miniszter szerint ez a korábban felhalmazott tartalékoknak köszönhető, ezért is tudják tartani a benzinkutakon tapasztalható védett árakat.

Az Európai Bizottság a védett ár eltörlésére szólította fel a kormányt, de a magyar kormány ezt elutasítja. Gulyás Gergely szerint rossz az az irány, amit Brüsszel képvisel ebben a kérdésben. 

A kormány továbbra is kiáll a rezsicsökkentés és a védett ár intézkedése mellett is.

A miniszter kitzért rá, ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor az áram 16 ezer forinttal, a gázszámla 31 ezer forinttal mutatna többet minden hónapban egy átlagos fogyasztású család esetén. 

Gulyás Gergely tudatta, hogy folyamatosak a magyar energiabiztonság elleni merényletek és merényletkísérletek. Tudatta: a Török Áramlat elleni múlt vasárnapi merényletkísérlet ügyében Szerbiában folyik a nyomozás, ennek az eredményeit még várja a magyar kormány.  

Azt is látjuk, hogy Európa továbbra is háborús kockázattal áll szemben. Egy ma megjelent hangfelvételből az látszik, hogy Magyar Péter is pontosan tudja, hogy háborús veszély van

– fogalmazott az április 9-ei Kormányinfón Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte. A politikus arra a felvételre utalt, amin a Tisza Párt elnöke azt mondja: G*ci nagy háború lesz! A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy a felvétel 2024-es, így mindenki számára világos lehet, hogy Magyar Péter már azóta tisztában van ezzel a veszéllyel, annak ellenére, hogy ezt a támogatói előtt folyamatosan tagadja. 

Az is kiderült, hogy a miniszterelnök a kormányinfón beszámolt az amerikai alelnök budapesti látogatásáról. Kiemelték, hogy 

Magyarország büszke lehet arra, hogy a világ legnagyobb hatalmának vezetői Magyarország szövetségesei és barátai. 


 

Cikkünk frissül.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
