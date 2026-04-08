Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza + videó

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy meghúzta a váratlant és a Blikknek adott interjút. A felvételt pedig élőben közvetítette Facebook oldalán.

Nehezebb idők – mondta Orbán Viktor a Blikk Talk című podcast műsorban annak kapcsán, hogy nagyobb biztonsági személyzettel érkezett az interjúra. A miniszterelnök jelezte, hogy ez a Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől érkezett fenyegetés miatt van. A kormányfő jelezte, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) folyamatosan figyel mindent.

A kormányfő tudatta, hogyha van személyes fenyegetés, akkor a TEK dönt. Szerinte fontos, hogy az ember ne foglalkozzon túl sokat magával, mert a munkájuk mindig másról szól, akiknek az érdekében döntést kell hozni. Ha elkezdesz magaddal foglalkozni túl sokat, akkor kevesebb időd marad a munkád igazi értelmére, másokra – tette hozzá.

A Bloomberg által kiszivárogtatott, Vlagyimir Putyinal folytatott beszélgetéséről azt mondta: a politikában nem személyes barátságokat kell kialakítani, hanem az ország számára kell barátságokat gyűjteni. Az emberi, személyes barátság az mélyebb dolog. A politikában ez csak a tisztelet egy bizonyos fokát jelöli. A kormányfő azt mondta, az USA elnökével, számos európai vezetővel, ázsiai ország vezetőjével vannak olyan viszonyban, hogy például „testvérnek” szólítják őket.

Arról beszélt, a politikában olyan barátai vannak, akikkel együtt kezdte a rendszerváltás idején. Kérdésre elárulta, Fodor Gáborral például szokott beszélni, de ritkán, közel laknak egymáshoz.

Orbán Viktor kifejtette, ők nem hallgatják le a politikai ellenfelet. Reméli, hogy a titkosszolgálat kideríti, hogy ki hallgatta le őket.

Nehéz két-három hónap következik

A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány már kezelt már úgy válságot, hogy annak az volt a kulcsa, hogy bevonták a közteherviselésbe azokat, akik extraprofitot értek el. Szerinte a fontos, hogy ne tegyék tönkre a gazdaság szereplőit. De most szakmailag minden tudásra szükség lesz. Ha meghallgatná néhány nagyobb állam vezetőjét, akkor azt hallaná, hogy az energiaválság elkerülhetetlen – válaszolta a riporternek Orbán Viktor.