Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza + videó
Interjút adott a Blikk Talk című podcastban.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy meghúzta a váratlant és a Blikknek adott interjút. A felvételt pedig élőben közvetítette Facebook oldalán.
Nehezebb idők – mondta Orbán Viktor a Blikk Talk című podcast műsorban annak kapcsán, hogy nagyobb biztonsági személyzettel érkezett az interjúra. A miniszterelnök jelezte, hogy ez a Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől érkezett fenyegetés miatt van. A kormányfő jelezte, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) folyamatosan figyel mindent.
A kormányfő tudatta, hogyha van személyes fenyegetés, akkor a TEK dönt. Szerinte fontos, hogy az ember ne foglalkozzon túl sokat magával, mert a munkájuk mindig másról szól, akiknek az érdekében döntést kell hozni. Ha elkezdesz magaddal foglalkozni túl sokat, akkor kevesebb időd marad a munkád igazi értelmére, másokra – tette hozzá.
A Bloomberg által kiszivárogtatott, Vlagyimir Putyinal folytatott beszélgetéséről azt mondta: a politikában nem személyes barátságokat kell kialakítani, hanem az ország számára kell barátságokat gyűjteni. Az emberi, személyes barátság az mélyebb dolog. A politikában ez csak a tisztelet egy bizonyos fokát jelöli. A kormányfő azt mondta, az USA elnökével, számos európai vezetővel, ázsiai ország vezetőjével vannak olyan viszonyban, hogy például „testvérnek” szólítják őket.
Arról beszélt, a politikában olyan barátai vannak, akikkel együtt kezdte a rendszerváltás idején. Kérdésre elárulta, Fodor Gáborral például szokott beszélni, de ritkán, közel laknak egymáshoz.
Orbán Viktor kifejtette, ők nem hallgatják le a politikai ellenfelet. Reméli, hogy a titkosszolgálat kideríti, hogy ki hallgatta le őket.
Nehéz két-három hónap következik
A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány már kezelt már úgy válságot, hogy annak az volt a kulcsa, hogy bevonták a közteherviselésbe azokat, akik extraprofitot értek el. Szerinte a fontos, hogy ne tegyék tönkre a gazdaság szereplőit. De most szakmailag minden tudásra szükség lesz. Ha meghallgatná néhány nagyobb állam vezetőjét, akkor azt hallaná, hogy az energiaválság elkerülhetetlen – válaszolta a riporternek Orbán Viktor.
Mint jelezte, az iráni háborúban megsérültek olyan berendezkedések, amik a világ gázellátásának egy tekintélyes részét adták. Ezeknek a helyreállítása pedig négy év lesz. A kormányfő szerint jó hír, hogy hét hétig lehet tankerhajókkal közlekedni a Hormuzi-szorosban. De az előttünk álló két-három hónap nehéz lesz.
Az a probléma adódhat, hogy nem csak egy energiaválság lesz, hanem ennek lesznek gazdasági következményei – vélekedett. Mint tudatta, ezt kell kivédeni, majd kiemelte, hogy nem véletlenül nem engedték el a védett árak rendszerét. Ebben a pillanatban nem tudjuk kiengedni a védett árakat anélkül, hogy a terhek ne zúduljanak a családokra – tette hozzá.
Orbán Viktor azt mondta, ebben a pillanatban nem tudják kiengedni a védett árakat anélkül, hogy ne hulljon az emberek nyakába. A kereskedőknél a profitot limitálták. Az üzemanyagnál az a kérdés, hogy ezt a terhet ki viseli. Mint mondta, vannak kereskedők, szállítók, finomítók, nyersanyag-kitermelők. Velük lehet majd egyezséget kötni.
A kormányfő arról beszélt, újoncokra mindig szükség van. Ő is így kezdte, lépcsőzetesen haladt, nyolc évig vett részt parlamenti munkában, vett részt a nemzetközi munkában. Ez után merte azt mondani, hogy belevágna a miniszterelnöki versenybe.
Orbán Viktor azt mondta, nehéz mérni a közvéleményt. Léteznek publikált, és nem publikált számok. Azt mondta, ők is mérnek. Úgy tudják, hogy nyerésben vannak. Azt mondta, előny megtartó kampányt kell folytatniuk, nem állást megfordító kampányt.
A kormányfő felidézte, hogy 2006-ban mellette tankolt egy csepeli fiatalember a választási kampány idején, és fiatal azt mondta, hogy minek kellene váltani. Ezért gondolta húsz éve, hogy nem tudták jól elmondani az embereknek, hogy mi lesz. De az idő igazolta a kormányfőt, mert a választás után Gyurcsány Ferencnek be kellett ismerni, hogy mégis az volt a helyzet a gazdaságban, ahogy a Fidesz mondta. – Ebből lett a hazudtunk reggel meg este – emlékeztetett a kormányfő.
A miniszterelnök kiemelte, hogy igazságtalan négy év áll mögöttünk. Azt mondja, hogy nehéz idők voltak, mégis képesek voltunk bizonyos dolgokra. Példaként említette az anyák adómentességét vagy a családi adókedvezmény megduplázását. A fő üzenete, hogy ami előttünk áll, az nemzeti összefogást, higgadtságot és tapasztalatot követel.
Orbán Viktor elmondta, hogy férfiatlannak gondolja a másokra mutogatást.
A kormányfő Matolcsyékról szólva azt mondta, a törvények mindenkire egyformán érvényesek. Kifejtette, ha 2 forint hiányzik, az is sok. A kormányfő arról beszélt, az ő dolga az, hogy az országban levő pozitív energiákat növelje. A miniszterelnök kiemelte, pletykákkal nem foglalkozik. A tényeket meg kell állapítani, utána a bűnöket ki kell szabni. A többi az pletyka. Hozzátette: semmi sem maradhat következmények nélkül.Arról is beszélt, az emberek szerint az országnak egy vezetője van, aki mindenért felelős.
Azt is mondta, senki nem küldte vissza még az adómentességet, mondván, hogy tiszás. Hozzátette: a hibák kiküszöbölésében tud segíteni.
