Hangosfilm, tévé, könyvtár: több szempontból is jeles nap a mai
Április 28-án született a televízió magyar feltalálója, az egyik legikonikusabb autómárka megalapítója és a hangosfilmgyártás is ezen a napon kezdődött. Emellett pedig a könyvtáralapító Széchenyi Ferenc születésnapja is ma van.
Tihanyi Kálmán fizikus, a katódsugaras képbontó, vagyis a televízió magyar feltalálója 1897. április 28-án született. Tanulmányait Pozsonyban és Budapesten végezte. Legfontosabb találmányai a korszerű televízió alapelvére és felépítésére vonatkoztak. 1926-ban szabadalmaztatta teljesen elektronikus televízió-rendszerét, és 1928-ban kapott szabadalmat katódsugaras képbontója, azaz televíziója. 1929-től már a televízió-irányítású légvédelmen dolgozott, majd az angol Légügyi Minisztérium részére elkészítette egy robotrepülőgép prototípusát. 1940-ig kidolgozott egy 5-8 km hatótávolságúra tervezett ultrahang sugárzó készüléket is.
110 éve, ezen a napon született Ferruccio Lamborghini
Ferruccio Lamborghini kezdetben katonai kocsikat gyártott, majd 1949-ben rátért a traktorok építésére. Az ötvenes években vásárolt magának egy Ferrarit, de elégedetlen volt vele, mert sokat kellett szereltetnie. Egyenesen Enzo Ferrarihoz fordult reklamációjával, de nem foglalkoztak vele. Ekkor határozta el, hogy megteremti azt a szuperkocsit, ami még a Ferrarikat is felülmúlja.
Gróf Széchényi Ferenc is ezen a napon született
A főispán, helyettes országbíró, könyvtár és múzeumot alapító, Széchenyi Ferenc 1754. április 28-án látta meg napvilágot. A magyar felvilágosult arisztokrácia kiemelkedő alakja volt. Életművének legmaradandóbb alkotása a nemzeti közművelődés alapjainak lefektetése volt. Az utókor számára elsősorban mint a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár alapítója vált ismertté – olvasható a Wikipédián.
A magyar hangosfilmgyártás is ezen a napon vette kezdetét
A régi Corvin Filmgyár telepén, a budapesti Gyarmat utcában kezdték forgatni a Kék bálvány című filmet 1931. április 28-án, és öt hónappal később, 1931. szeptember 25-én már be is mutatták a budapesti Royal Apolló moziban. Olyan népszerű színészek játszottak benne, mint Jávor Pál, a főszereplő, Beregi Oszkár és Gózon Gyula. Rendezte Lázár Lajos, operatőre Eiben István volt. A film azonban nagy bukás volt, csupán a film két betétdala volt sikeres. Mégis ez a film jelentette a magyar hangosfilm-korszak kezdetét.
Ma van a munkavédelmi világnap is
Minden évben április 28-án ünnepeljük a munkavédelmi világnapot. Azért ekkor, mert 1914. április 28-án fogadták el Kanadában a munkahelyi balesetbiztosítási szabályozást. Magyarországon 2012-ben fogadta el a Nemzetgazdasági Minisztérium azt az előterjesztést, miszerint április 28-a legyen a munkabalesetben elhunyt és megrokkant munkavállalók emléknapja. Ez a nap tehát az egész világon a munkavédelemről, valamint a munkahelyi balesetekben elhunyt, megrokkant személyekről szól.
Ezen az 5 helyszínen várják ma Budapesten a véradókat
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 10:00-16:00 óra között az ELTE TTK-n (1117. Budapest, Pázmány Péter sétány 1.)
- 11:00-17:00 óra között a Corvinus Egyetemen (1093. Budapest, Fővám tér 8.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Ma 20 fok lesz a csúcs
A koponyeg.hu szerint kedden a kezdeti naposabb idő után fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon estére a csapadék sem kizárt. 15 és 20 fok körül mozoghat a maximum hőmérséklet a hajnali 3-7 fok után.
A 100 éves Kurtág Györgyöt ünneplik ma a Magyar Zene Házában
Áprilisban is folytatódik a 100 éves Kurtág György ünneplése: április 28-án a zeneszerző életműve történeti referenciák, reflexiók kontextusában szólal meg a Magyar Zene Háza színpadán. Az est során Kurtág művei többek között Bach és Schumann darabjaival elegyednek párbeszédbe, de kortárs zenékből sem lesz hiány. További részletek az eseményről itt olvashatók.
