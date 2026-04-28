Hangosfilm, tévé, könyvtár: több szempontból is jeles nap a mai

Tihanyi Kálmán fizikus, a katódsugaras képbontó, vagyis a televízió magyar feltalálója 1897. április 28-án született. Tanulmányait Pozsonyban és Budapesten végezte. Legfontosabb találmányai a korszerű televízió alapelvére és felépítésére vonatkoztak. 1926-ban szabadalmaztatta teljesen elektronikus televízió-rendszerét, és 1928-ban kapott szabadalmat katódsugaras képbontója, azaz televíziója. 1929-től már a televízió-irányítású légvédelmen dolgozott, majd az angol Légügyi Minisztérium részére elkészítette egy robotrepülőgép prototípusát. 1940-ig kidolgozott egy 5-8 km hatótávolságúra tervezett ultrahang sugárzó készüléket is.

110 éve, ezen a napon született Ferruccio Lamborghini

Ferruccio Lamborghini kezdetben katonai kocsikat gyártott, majd 1949-ben rátért a traktorok építésére. Az ötvenes években vásárolt magának egy Ferrarit, de elégedetlen volt vele, mert sokat kellett szereltetnie. Egyenesen Enzo Ferrarihoz fordult reklamációjával, de nem foglalkoztak vele. Ekkor határozta el, hogy megteremti azt a szuperkocsit, ami még a Ferrarikat is felülmúlja.

Gróf Széchényi Ferenc is ezen a napon született

A főispán, helyettes országbíró, könyvtár és múzeumot alapító, Széchenyi Ferenc 1754. április 28-án látta meg napvilágot. A magyar felvilágosult arisztokrácia kiemelkedő alakja volt. Életművének legmaradandóbb alkotása a nemzeti közművelődés alapjainak lefektetése volt. Az utókor számára elsősorban mint a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár alapítója vált ismertté – olvasható a Wikipédián.

A magyar hangosfilmgyártás is ezen a napon vette kezdetét

A régi Corvin Filmgyár telepén, a budapesti Gyarmat utcában kezdték forgatni a Kék bálvány című filmet 1931. április 28-án, és öt hónappal később, 1931. szeptember 25-én már be is mutatták a budapesti Royal Apolló moziban. Olyan népszerű színészek játszottak benne, mint Jávor Pál, a főszereplő, Beregi Oszkár és Gózon Gyula. Rendezte Lázár Lajos, operatőre Eiben István volt. A film azonban nagy bukás volt, csupán a film két betétdala volt sikeres. Mégis ez a film jelentette a magyar hangosfilm-korszak kezdetét.