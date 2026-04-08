Selyemhernyót tenyésztett és kaszinót is nyitott- ezen a napon hunyt el a Lánchíd megálmodója

Gróf Széchenyi István volt az első főrendi, aki 1825-ben az országgyűlés felsőházában anyanyelvén szólalt fel. 1825-ben az alsótábla kerületi ülésén, Felsőbüki Nagy Pál hazafias beszédét követően birtokainak egy évi jövedelmét (60.000 Ft) felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására. Ezenkívül számos dolog fűződik a nevéhez: nemzeti kaszinót hozott létre, selyemhernyót tenyésztett, Tiszát szabályozott, a Balatonon gőzhajózást indított el, Vaskaput építtetett az Al-Dunánál, majd 1838-ban hozzálátott fő művéhez, a Lánchíd létrehozásához. Széchenyi 1848 őszén elvonult Döbling-i magányába, ahol később a Bach-rendszert ostorozó írásai következtében rendőri zaklatásoknak volt kitéve. Megfenyegették, hogy áthelyezik a bolondok házába, emiatt április 7-ről 8-ra virradó éjszaka-vitatott körülmények között önmaga ellen fordította a fegyverét - olvasható a Wikipédián.

Széchenyi István, a Lánchíd megalálmodójának szobra, háttérben a Magyar Tudományos Akadémia, 1900. Fotó: Klösz György / Fortepan

Eötvös is ezen a napon hunyt el

Eötvös Loránd világhírű magyar fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója, miniszter 1919. április 8-án hunyt el. Eötvös 1867-től a heidelbergi egyetemen tanult kémiát, fizikát és matematikát. 1871-ben tanársegéd, majd hamarosan tanár, Jedlik Ányos nyugdíjba vonulása után pedig a kísérleti fizika professzora és a fizikai intézet igazgatója lett a pesti egyetemen. Tudományos munkásságát legfőképp a gravitáció és földmágnesség témakörében folytatta, legismertebb eredménye az igen precíz és érzékeny torziós-inga megszerkesztése volt. Másik jelentős felfedezése és bizonyítása Eötvös-effektus néven ismert, melynek lényege, hogy a Föld felszínén kelet felé mozgó testre nagyobb centrifugális erő hat, mint egy nyugat felé haladóra.

Sok más híresség is ezen a napon távozott az élők sorából 1735. április 8-án halt meg például II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, hadvezér, 1846-ban Vásárhelyi Pál mérnök, a magyar térképészet és a folyamszabályozás kiemelkedő alakja, 1973-ban Pablo Picasso spanyol (katalán) születésű festő, 2013-ban pedig Margaret Thatcher, a "Vaslady", volt brit miniszterelnök.

94 éve született Antall József

A történész, politikus 94 évvel, 1932. április 8-án született Budapesten. 1990-től 1993-ig volt az ország miniszterelnöke, egészen 1993. december 12-én bekövetkezett haláláig. Antall József kormányzása alatt Magyarország visszanyerte szuverenitását, 1991. 06. 19-én befejeződött a szovjet csapatok kivonása az országból, kialakult és megszilárdult a demokratikus politikai intézményrendszer.