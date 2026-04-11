Mozdonyok, egyenruhák, nosztalgia – születésnapját ünnepli a Gyermekvasút, ilyen volt régen - galéria

Légy része 78 éves történelemnek és a sínek közötti kalandnak! Születésnapját ünnepli a Gyermekvasút.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 13:30
78 évvel ezelőtt április 11-én kezdték el építeni a Széchenyi-hegyen a Gyermekvasút vonalát, így ezen a napon ünnepli születésnapját a budapesti Gyermekvasút. Idén is nagy ünnepséggel várják a hűvösvölgyi járműtelepen a családokat és a kisvasútbarátokat.

A Gyermekvasút az elejétől kezdve nagyon népszerű volt, nemcsak a gyermekek körében. A kép a végállomáson készült 1948-ban. Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

A vasút Budapesten, a Hűvösvölgy és Széchenyi-hegy között, a Budai-hegység erdős területein fut. A teljes vonal hossza körülbelül 11 km, és gyönyörű panorámát kínál a városra és a környező természetre. A pálya átadásakor kis mozdonyokkal és személyvonatokkal indult a forgalom. A Gyermekvasút különlegessége, hogy a vonatokat 10–14 éves fiatalok üzemeltetik, természetesen felnőtt felügyelete mellett. A gyerekek minden pozíciót kipróbálhatnak: kalauz, mozdonyvezető, jegyellenőr, forgalmi szolgálattevő. Ez lehetőséget ad számukra, hogy gyakorlatban is megismerjék a vasút működését és a felelősségvállalást. Az 1990-es évek politikai változásai után a vasút nevét Gyermekvasútra változtatták. Azóta a vasút modernizálódott, és a történelmi hangulat mellett turisztikai és oktatási célokat is szolgál. Ma a Magyar Gyermekvasút nemcsak Budapest egyik kedvelt kirándulóhelye, hanem a gyerekek számára egyedülálló oktatási terep is. Évente több tízezer látogatót vonz, és lehetőséget ad a fiataloknak, hogy a gyakorlatban tapasztalják meg a vasúti szakma alapjait.

A szombati rendezvényen 10 és 16 óra között várják az érdeklődőket. A születésnapra látogató gyerekek a szalonkocsiban felpróbálhatják a vasutas egyenruhát, és valódi felszerelésekkel végezhetik a jegyvizsgáló feladatait. Felejthetetlen járműbemutatóval várják a látogatókat most szombaton: többi között lesz gőzmozdony, dízelmozdony, C50-es kis mozdonyok és Mk48-as dízelmozdony is. Sőt a kézihajtányt is kipróbálhatják majd az odalátogató családok. Az állomáson sok mindent kipróbálhatnak a kicsik, de a Gyermekvasút tavaly megújult múzeumát is felderíthetik.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
