Top 5 tavaszi kirándulóhely Budapesten - Galéria!

Március beköszöntével a tavasz már elhúzta előttünk a mézesmadzagot: országszerte virágoztak már a fák, amikor jött a lehűlés. Szerencsére az elkövetkezendő napokban már fokozatos felmelegedést tapasztalhatunk: érkezik a zavartalan tavaszi idő. A tél után ideje D-vitamint begyűjtenünk; bátran merészkedjünk a szabadba és kiránduljunk. Segítségképpen összegyűjtöttünk 5 kirándulóhelyet Budapesten, ami tökéletes családi program lehet idén is, valamint ajánlunk virágokkal teli helyeket is, hogy a tavasz illatát is érezhesd.

A fővárosban is virágoznak a fák Fotó: Sandor Bankuti

Normafa

A fővárosiak egyik legkedveltebb kirándulóhelyéről lélegzetelállító kilátás nyílik a városra. A gyerekek élvezhetik a játszóteret, a felnőttek pedig a kardióösvényt is. Kevesebb, mint fél órás túra után pedig eljuthatunk a János-hegyi Erzsébet-kilátóhoz is.

Gellért-hegy

Az I. és II. kerületben található hegyről lélegzetelállító panoráma nyílik a városra. Tavasszal a Gellért-hegy mandulafái is virágba borulnak, mesés hangulatot adva a hegynek.

Kamaraerdő

A főváros egyik legnagyobb erdejében egy négy kilométeres tanösvényen mehetnek végig a kikapcsolódni vágyók, vagy megmászhatják a Vadász-hegyet, de a Nagyréten piknikezésre is van lehetőség.

Naplás-tó

A XVI. kerületben lévő Szilas-pataki árvízvédelmi tározó, azaz a Naplás-tó Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize. Egyre felkapottabb kirándulóhelynek számít. A tó egy tanösvényen megkerülhető, valamint a mellette lévő cinkotai erdő kilátójából pazar kilátás nyílik a tóra.

Margitsziget

A kikapcsolódásra tökéletesen alkalmas Margitszigeten megannyi program közül választhatunk: a zenélő szökőkúttól kezdve a kisállatkerten át az egyszerű piknikezésig, vagy sétához. A frissen nyíló illatos rózsakertet is megcsodálhatjuk.