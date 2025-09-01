Európa harmadik ilyen múzeuma volt ez a budapesti intézmény

Indul a Fashion Week, megtalálták a Titanic roncsait és elindult a körvasút. A mai naphoz kapcsolódik az egyik fontos budapesti múzeum megalapítása is.
Az Iparművészeti Múzeum intézményként és épületként is meghatározó szerepet tölt be Európában. Anno a harmadik ilyen múzeum volt ez a kontinensen.
Az 1872. évi országgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg a felállítandó Mű- és Iparmúzeum céljára. Az alakuló múzeum vásárlások és ajándékozások révén gyarapodott. Első kiállítását még a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében rendezték. 1896-ban a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett, ma is működő épületbe költözött. A múzeumban a magyar és a külföldi iparművészet kiemelkedő alkotásai kapnak helyet, számuk meghaladja a 60 ezret. A tárgyak műfajok szerint öt osztályra tagozódnak: bútor-, textil-, ötvösművészeti osztály, kerámia, illetve üvegtár és a kis gyűjtemények osztálya.
1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot és ezzel kezdetét vette a "II. nagy háború", amelyet az utókor II. világháborúként ismer. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó, Európát megviselő pusztító és embertelen időszakról.
1892-ben fejezték be a munkálatokat, amelyek eredményeként a gőzmozdonyok által vontatott szerelvények a Déli pályaudvartól a Margit körúton a mai Bem József utcán, a Duna parton át jutottak el Óbudára. A budai körvasút megépítését az Óbudán akkor még szép számmal meglévő malmok, üzemek tulajdonosai kezdeményezték. A második világháború, illetve a budapesti hidak elpusztítása után egy időre újraéledt a körvasút, de 1950-ben, az Árpád híd elkészültével, végleg megszűnt.
Az első útján elsüllyedt óceánjárót 1985-ben francia és amerikai tudósok találták meg, Robert Ballard vezetésével, Új-Fundland partjainál.
A posztját tekintve balszélső Czibor Zoltán a Ferencvárosban, a Csepelben, majd a Bp. Honvéd csapatában kétszer is magyar bajnokságot nyert, 1945-ben gólkirály is lett. Tagja volt az 1952. évi helsinki olimpián aranyérmet, és az 1954- évi berni világbajnokságon ezüstérmes magyar labdarúgó-válogatottnak. Az 1956-os forradalom idején csapata külföldi túrájáról nem tért haza és előbb az AS Roma, majd 1958-tól az FC Barcelona csapatában futballozott. Visszavonulása után Spanyolországban élt és egy kávézót vezetett. 1990-ben hazatelepült és Komáromban 1997-ben bekövetkezett haláláig segítette a helyi labdarúgást.
A Magyar Divat & Design Ügynökség idén ősszel tizenhatodik alkalommal rendezi meg a közép-európai régió központi divateseményét, a Budapest Central European Fashion Weeket. Szeptember 1–7. között közel 100 magyar és régiós alkotó kollekciója lesz látható a divathéten, melyeket városszerte izgalmas divatipari programok, kerekasztal-beszélgetések, showroom megnyitók és akciók kísérnek. A 2026-os tavaszi-nyári kollekciókat bemutató BCEFW-n a legismertebb magyar és régiós tervezők mellett az új generáció alkotói is bemutatkoznak.
Még szeptember 2-ig látogatható Albert Kristóf és Szegal Hanna Lea közös, BLOCKS | DECKS | TAGS című kiállítása a TELEP galériájában, vagyis a mai az utolsó alkalmak egyike. A gördeszkázás továbbra is a reneszánszát éli – több évtizedes múltja ellenére, mindig újra és újra meg tudja szólítani a következő generációt. Ez a szüntelen párbeszéd az, amit az alkotások fejtegetnek, kontextusba helyeznek analóg fotók, grafikák és LEGO plasztikák formájában.
A koponyeg.hu szerint hétfőn derült, gomolyfelhős égbolt várható, csak nyugaton lehet elszórtan kisebb eső. A tanítás 30 fok körüli maximum hőmérsékletek közepette veszi kezdetét.
