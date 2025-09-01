RETRO RÁDIÓ

Európa harmadik ilyen múzeuma volt ez a budapesti intézmény

Indul a Fashion Week, megtalálták a Titanic roncsait és elindult a körvasút. A mai naphoz kapcsolódik az egyik fontos budapesti múzeum megalapítása is.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.09.01. 06:30
ez lesz ma titanic Aranycsapat Budapest

Az Iparművészeti Múzeum intézményként és épületként is meghatározó szerepet tölt be Európában. Anno a harmadik ilyen múzeum volt ez a kontinensen.

múzeum Budapest,,Hungary-,August,14:,The,Museum,Of,Applied,Arts,Of
Az Iparművészeti Múzeumot 153 éve alapították. Fotó: Man Hurt /  Shutterstock

 

153 éve alapították az Iparművészeti Múzeumot

Az 1872. évi országgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg a felállítandó Mű- és Iparmúzeum céljára. Az alakuló múzeum vásárlások és ajándékozások révén gyarapodott. Első kiállítását még a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében rendezték. 1896-ban a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett, ma is működő épületbe költözött. A múzeumban a magyar és a külföldi iparművészet kiemelkedő alkotásai kapnak helyet, számuk meghaladja a 60 ezret. A tárgyak műfajok szerint öt osztályra tagozódnak: bútor-, textil-, ötvösművészeti osztály, kerámia, illetve üvegtár és a kis gyűjtemények osztálya.
 

A II. világháború emléknapja a mai

1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot és ezzel kezdetét vette a "II. nagy háború", amelyet az utókor II. világháborúként ismer. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó, Európát megviselő pusztító és embertelen időszakról.
 

133 éve készült el a budai körvasút

1892-ben fejezték be a munkálatokat, amelyek eredményeként a gőzmozdonyok által vontatott szerelvények a Déli pályaudvartól a Margit körúton a mai Bem József utcán, a Duna parton át jutottak el Óbudára. A budai körvasút megépítését az Óbudán akkor még szép számmal meglévő malmok, üzemek tulajdonosai kezdeményezték. A második világháború, illetve a budapesti hidak elpusztítása után egy időre újraéledt a körvasút, de 1950-ben, az Árpád híd elkészültével, végleg megszűnt.

A budai körvasút emléke a mai napig a budapestiekkel van. Fotó: Máthé Zoltán /  MTI

 

40 éve találták meg az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsát

Az első útján elsüllyedt óceánjárót 1985-ben francia és amerikai tudósok találták meg, Robert Ballard vezetésével, Új-Fundland partjainál.

Titanic on Maiden Voyage
Az első útján elsüllyedt óceánjáró, a Titanic roncsát 28 éve találták meg a kutatók. Fotó: Bettmann /  GettyImages

 

28 éve hunyt el az Aranycsapat egyik legendája

A posztját tekintve balszélső Czibor Zoltán a Ferencvárosban, a Csepelben, majd a Bp. Honvéd csapatában kétszer is magyar bajnokságot nyert, 1945-ben gólkirály is lett. Tagja volt az 1952. évi helsinki olimpián aranyérmet, és az 1954- évi berni világbajnokságon ezüstérmes magyar labdarúgó-válogatottnak. Az 1956-os forradalom idején csapata külföldi túrájáról nem tért haza és előbb az AS Roma, majd 1958-tól az FC Barcelona csapatában futballozott. Visszavonulása után Spanyolországban élt és egy kávézót vezetett. 1990-ben hazatelepült és Komáromban 1997-ben bekövetkezett haláláig segítette a helyi labdarúgást.

Czibor Zoltán alapembere volt a legendás Aranycsapatnak. Fotó: Fortepan/ Faragó György

 

Budapest Central Europe Fashion Week 2025

A Magyar Divat & Design Ügynökség idén ősszel tizenhatodik alkalommal rendezi meg a közép-európai régió központi divateseményét, a Budapest Central European Fashion Weeket. Szeptember 1–7. között közel 100 magyar és régiós alkotó kollekciója lesz látható a divathéten, melyeket városszerte izgalmas divatipari programok, kerekasztal-beszélgetések, showroom megnyitók és akciók kísérnek. A 2026-os tavaszi-nyári kollekciókat bemutató BCEFW-n a legismertebb magyar és régiós tervezők mellett az új generáció alkotói is bemutatkoznak.
 

BLOCKS | DECKS | TAGS – kiállítás a TELEP galériájában

Még szeptember 2-ig látogatható Albert Kristóf és Szegal Hanna Lea közös, BLOCKS | DECKS | TAGS című kiállításaTELEP galériájában, vagyis a mai az utolsó alkalmak egyike. A gördeszkázás továbbra is a reneszánszát éli – több évtizedes múltja ellenére, mindig újra és újra meg tudja szólítani a következő generációt. Ez a szüntelen párbeszéd az, amit az alkotások fejtegetnek, kontextusba helyeznek analóg fotók, grafikák és LEGO plasztikák formájában.
 

Négy helyszínen várja ma a véradókat a Vöröskereszt

  • 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12:00–19:0 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 12:00-18:00 óra között a Shopmark (Europark) épületében (1191 Budapest, Üllői út 201.)
  • 12:00-18:00 óra között a Duna Plaza I. emeletén (1138 Budapest, Váci út 178.)
     

Visszatér a napsütés!

A koponyeg.hu szerint hétfőn derült, gomolyfelhős égbolt várható, csak nyugaton lehet elszórtan kisebb eső. A tanítás 30 fok körüli maximum hőmérsékletek közepette veszi kezdetét.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu