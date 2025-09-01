Európa harmadik ilyen múzeuma volt ez a budapesti intézmény

Az Iparművészeti Múzeum intézményként és épületként is meghatározó szerepet tölt be Európában. Anno a harmadik ilyen múzeum volt ez a kontinensen.

Az Iparművészeti Múzeumot 153 éve alapították. Fotó: Man Hurt / Shutterstock

153 éve alapították az Iparművészeti Múzeumot

Az 1872. évi országgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg a felállítandó Mű- és Iparmúzeum céljára. Az alakuló múzeum vásárlások és ajándékozások révén gyarapodott. Első kiállítását még a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében rendezték. 1896-ban a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett, ma is működő épületbe költözött. A múzeumban a magyar és a külföldi iparművészet kiemelkedő alkotásai kapnak helyet, számuk meghaladja a 60 ezret. A tárgyak műfajok szerint öt osztályra tagozódnak: bútor-, textil-, ötvösművészeti osztály, kerámia, illetve üvegtár és a kis gyűjtemények osztálya.



A II. világháború emléknapja a mai

1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot és ezzel kezdetét vette a "II. nagy háború", amelyet az utókor II. világháborúként ismer. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó, Európát megviselő pusztító és embertelen időszakról.



133 éve készült el a budai körvasút

1892-ben fejezték be a munkálatokat, amelyek eredményeként a gőzmozdonyok által vontatott szerelvények a Déli pályaudvartól a Margit körúton a mai Bem József utcán, a Duna parton át jutottak el Óbudára. A budai körvasút megépítését az Óbudán akkor még szép számmal meglévő malmok, üzemek tulajdonosai kezdeményezték. A második világháború, illetve a budapesti hidak elpusztítása után egy időre újraéledt a körvasút, de 1950-ben, az Árpád híd elkészültével, végleg megszűnt.

A budai körvasút emléke a mai napig a budapestiekkel van. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

40 éve találták meg az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsát

Az első útján elsüllyedt óceánjárót 1985-ben francia és amerikai tudósok találták meg, Robert Ballard vezetésével, Új-Fundland partjainál.

Az első útján elsüllyedt óceánjáró, a Titanic roncsát 28 éve találták meg a kutatók. Fotó: Bettmann / GettyImages

28 éve hunyt el az Aranycsapat egyik legendája

A posztját tekintve balszélső Czibor Zoltán a Ferencvárosban, a Csepelben, majd a Bp. Honvéd csapatában kétszer is magyar bajnokságot nyert, 1945-ben gólkirály is lett. Tagja volt az 1952. évi helsinki olimpián aranyérmet, és az 1954- évi berni világbajnokságon ezüstérmes magyar labdarúgó-válogatottnak. Az 1956-os forradalom idején csapata külföldi túrájáról nem tért haza és előbb az AS Roma, majd 1958-tól az FC Barcelona csapatában futballozott. Visszavonulása után Spanyolországban élt és egy kávézót vezetett. 1990-ben hazatelepült és Komáromban 1997-ben bekövetkezett haláláig segítette a helyi labdarúgást.