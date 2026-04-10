„A magyar fiatalok a gyermekeiket és ne a gépfegyvert fogják a kezükben!” – A Fidelitas elnöke szerint a fiatalok jövőjét a választás dönti el

A TV2 Mokka vendége volt Mohácsy Bence, a Fidelitas országos elnöke, aki világosan beszélt arról, mi forog kockán a hétvégi választáson: szerinte a fiatalok jövője, a béke és az ország szuverenitása. A fiatal politikus a budapesti kampányzáró után érkezett a stúdióba, ahol hangsúlyozta, hogy egyértelmű döntési helyzet előtt áll az ország. Háború vagy béke?

Mohácsy Bence, a Fidelitas országos elnöke megvédi a fiatalokat a sorkatonaságtól / Fotó: Gáll Regina / Metropol

Fidelitas elnöke: a fiatalok a sorkatonaságtól tartanak

Mohácsy Bence részletesen kifejtette, hogy kampányuk egyik központi témája a sorkatonaság elutasítása volt. Egy fél éve indított petícióval járták az országot, amelyhez tízezrek csatlakoztak.

Hetvenezer fiatal írta alá a petíciónkat.

– mondta, hozzátéve:

Komoly aggodalmat keltettek azok a nyilatkozatok, amelyek a sorozás lehetőségét vetették fel.

A Fidelitas egy 19 állomásos országjárással vitte el az üzenetet a fiatalokhoz, és a visszajelzések alapján egyértelmű kép rajzolódott ki.

A fő kérdés a hétvégén: háború vagy béke. Szuverenitás, amit a patrióta politikai közösség képvisel, vagy meghunyászkodás Brüsszel felé.

– fogalmazott egyenesen a Fidelitas vezetője.

„A fiatalok jövőt akarnak építeni”

A Fidelitas elnöke szerint a fiatalok legfontosabb célja a kiszámítható élet.

A fiatalok alapvetően jövőt akarnak építeni, családot tervezni, egyről a kettőre jutni, ezt pedig csak békében lehet megtenni.

Sokan élnek a különböző támogatásokkal:

az adókedvezményekkel

lakhatási programokkal

amelyeket szerinte csak stabil környezetben lehet fenntartani.

Minden beszélgetésből az derül ki, hogy a fiatalokat leginkább a lakhatás érdekli.

– hangsúlyozta Mohácsy.

Ezért az otthonteremtési programok, mint az óriási sikerű Otthon Start program, kulcsszerepet játszanak abban, hogy a fiatalok Magyarországon képzeljék el a biztos jövőjüket.

A Fidelitas vezetője szerint a választás tétje nem kisebb, mint hogy Magyarország kimarad-e a háborús konfliktusokból, és akkor minden, amit a Fidesz-KDNP vezette kormány felépített, fenn marad, és továbbra is az emberek gyarapodását fogja szolgálni.

A választás tétje a fiatalok szempontjából is az: ki tudunk-e maradni a háborúból.

– fogalmazott.