Fidelitas: A veszélyek korát éljük

A Fidelitas 2025. november 15-én tartotta meg a XXII. Kongresszusát, amelyen az alábbi politikai nyilatkozat elfogadásra került. Mint írták, a veszélyek korát éljük. A szomszédunkban mintegy két és fél éve dúl az orosz-ukrán háború, ami eddig is rengeteg emberáldozattal járt. Megjegyezték, a háború kitörése óta a Brüsszeli politikusok a háború folytatását támogatják. Pénzt és fegyvereket küldenek Ukrajnának, sőt, már katonákat is feláldoznak Ukrajnáért.

Forrás: Fidelitas

Nekünk, magyaroknak pedig egyetlen célunk van, kimaradni a háborúból - fejtette ki a Fidelitas közleményében, hozzátéve, ezt nem mindenki gondolja így.

A hazai ellenzéki politikusok nyíltan háborúpártiak és kérdés nélkül támogatják a háborút. Korábban csak a pénz- és fegyverküldést szorgalmazták, mára pedig oda jutottunk, hogy a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz visszahozná a kötelező sorkatonaságot, a magyar fiatalokat pedig kérdés nélkül berántaná a háborúba. Ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, akkor mi egy tőlünk teljesen független háborúban, egy lövészárok mélyén végeznénk.

Hozzátették, hazánk történelméből pontosan tudjuk, milyen áldozatokkal jár egy háború. Az I. és a II. világháborúban több mint egymillió honfitársunk veszett oda a frontokon. Ennek a hatását a mai napig érezzük demográfiai szempontból is. Ha az akkori fiatal honvédek nem estek volna el, ők ma már többunokás nagyszülők lennének. Ennek fényében nekünk kötelességünk kiállni minden magyar fiatalért, hogy ekkora veszteség többé ne érhesse hazánkat! Nekünk minden élet számít, a Tiszának annál kevésbé - jegyezték meg.