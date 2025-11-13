Minden 18 éves férfit sorozni fognak - Győzött a háborús pszichózis Németországban

A hosszú egyeztetések után a német kormánypártok megegyeztek a hadsereg átalakításának és a sorkötelezettség új rendszerének kereteiről. Az elfogadott szabályozás minden 18 év feletti férfit kötelez orvosi és alkalmassági vizsgálatra, és jogi alapot teremt egy készenlétben tartható, szükség esetén aktiválható sorozásra. A háborús légkör következményeként európai családok fiai kerülhetnek életveszélybe a fronton - írja a Ripost.

Kötelező lesz megjelenni a sorozáson. Fotó: Hannibal Hanschke / MTI

A törvény célja a Bundeswehr létszámának jelentős növelése, különösen a keleti határ menti biztonsági kockázatok és a NATO új védelmi tervei miatt, írta a Die Welt.

Minden 18 éves férfit sorozni fognak – akár kényszerrel is

Az új szabályozás szerint 2026-tól minden férfi, aki 2008. január 1. után született, köteles lesz megjelenni a sorozáson.

A bevezetés több lépcsőben történik: elsőként egy kötelező kérdőívvel mérik fel a fiatalok hajlandóságát és alkalmassági szintjét. A kitöltött adatok alapján határozzák meg, kiket rendelnek be személyes vizsgálatra.

Ha az önkéntes létszám nem éri el a kívánt szintet, a Bundestag aktiválhatja a szükségszerű sorozást, amelynél akár sorsolással is kijelölhetik a behívandókat. A kabinet állítása szerint ez csak végső megoldásként kerülne elő, de a jogszabály lehetővé teszi, hogy bármikor újból életbe lépjen.

A kormány terve szerint a Bundeswehr állományát 80 ezer fővel emelnék, így 260 ezer aktív katona szolgálna, és további 200 ezer főt tartalékosként képeznének ki. A hivatalos érvelés ezt azzal támasztja alá, hogy nő az Oroszországból érkező kockázat, és a NATO új katonai irányelvei ezt a kapacitást igénylik.

A sorkötelezettséget 2011-ben függesztették fel Németországban, ám a jogintézmény továbbra is szerepel az alkotmányban, így a Bundestag egyszerű többséggel bármikor újra bevezetheti. Az SPD és a CDU/CSU mostani megállapodása sokak szerint ezt a visszaállítást készíti elő, még ha hivatalosan nem is nevezik annak.

A tiszások is szívesen berántanának mindenkit

Korábban Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője beszélt arról egy zalaegerszegi lakossági fórumon, hogy

vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is

Mint fogalmazott, „hogy mondjuk a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”