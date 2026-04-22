Undorító farokfantom bukkant fel Kelenföldön - gyerekek előtt csinálta!

Mondhatni, rájár a rúd az újbudaiakra, már ami az egy kerületre eső fantomok számát illeti. Elég csak arra a bicskás rémre gondolni, aki lakóházakba költözik be és késsel fenyegeti a nőket, vagy éppen arra a rémisztő alakra, akik egy kukászsákkal felszerelkezve támadt egy templom előtt ácsorgó fiatalra, esetleg arra a gyomorforgató fosófantomra, aki egy lakóház erkélyét csinálta össze. Most egy, ha lehetséges, még undorítóbb rém bukkant fel a környéken: a farokfantom ugyanis teljesen bódul állapotban kapta elő a péniszét, méghozzá egy gyerekekkel teli park előtt.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Gyerekekkel teli park mellett kapta elő péniszét a farokfantom

A férfi a napsütéses vasárnap (április 19.) délután lépett színre, méghozzá egy étteremlánc kelenföldi üzlete mellett. A láthatóan illuminált és bódult állapotban lévő férfi ugyanis egyik pillanatban még szinte ájultan fetrengett a városközpontban, azonban kisvártatva ennél sokkal rosszabbat művelt: feleszmélve az ájulatból fogta magát, és mindenki előtt egyszerűen előrántotta a péniszét. Eközben nem zavartatta magát senkitől és semmitől: az nem érdekelte, hogy döbbent emberek tucatja bámulja a parkolóból és a közeli parkból, ahogyan az sem, hogy a parkban gyermekek tucatja játszott éppen tőle alig pár tíz méterre. Egy kerületi csoportban azt is megírták, hogy a szülők az első döbbenet után felháborodottan rászóltak a férfire. A gyomorforgató farokfantomot viszont ez sem zavarta, sőt: még neki állt feljebb:

Egy rakás gyerek volt a parkban, és amikor rászóltak, még ő kiabált, káromkodott

- mesélték a csoportban. Az anyuka felszólítására azonban három dühös ember - köztük egy felháborodott anyuka - is a férfihoz sietett, hogy szép szóval rábírják: ugyan, tegye már el a közszemlére tett testrészt:

Szerencséje volt, hogy megúszta verbális számonkéréssel, mert egyre nehezebben viseli a környék az ilyen, nőkkel erőszakoskodó, farkukat mutogató mocskokat

- tették hozzá. Sajnos a környéken egyre több ilyen és a mostanihoz hasonló alak bukkant fel mostanság, a helyieknek valóban elegük van belőle, hogy sok helyen mocsok vagy éppen egy késes alak fogadja őket: