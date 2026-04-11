Elképesztő ütemben nő a kézfogások száma, de a kalória is pörög, ma van az Egymillió kézfogás napja - mindenki Orbán Viktorral akar találkozni
Elképesztő vállalást tett Orbán Viktor miniszterelnök. Azt ígérte, egyetlen nap alatt egymillió emberrel fog találkozni. A tét óriási, vasárnap minden idők egyik legfontosabb választását tartják Magyarországon, amelyen a jövőnk, a békénk, az anyagi biztonságunk a tét. A Fidesz a biztos választás, ma van az Egymillió kézfogás napja - cikkünk folyamatosan frissül!
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megindítja az egymillió kézfogás sorozatot, a mai az Egymillió kézfogás napja. Arra kérte a Fidesz támogatóit, hogy keressenek fel minél több embert, mondják el nekik, miért a Fidesz a biztos választás, és a nap végén összesítsék a rájuk eső kézfogás mennyiségét.
Ez a szombat, egy nappal a választások előtt tehát az egymillió kézfogás napja!
Az akcióban részt vesz Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A cél, hogy összesítve mindannyian egymillió kézfogást váltsanak a magyarokkal.
Mindenki Orbán Viktort akarja látni, hallani - ma van az Egymillió kézfogás napja
Az első állomás Vác volt, ahol Rétvári Bence a kormánypártok jelöltje.
Szijjártó Péter a váci állomás után, Fehérgyarmatra tartva: Donald Trump üzent, teljes gazdasági erejével kész arra, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnököt támogassa!
A hírre természetesen Orbán Viktor már korábban reagál.
Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől:
Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást.
Köszönjük, Elnök úr!
- írta a miniszterelnök a Facebook oldalára.
Vácon tudják a végeredményt előre: A Fidesz fog győzni! Vácon is mindenki Orbán Viktort támogatja. "Fel, győzelemre! Holnap szavazzunk a Fideszre!"
Lázár János Orbán Viktor váci beszéde közben "mindeközben" rovatot tartott, és betekintést engedett a kulisszák mögé. Mit jelent ez? Lázár János: "Miniszterelnök beszél, mi iszunk."
Érkezés Balassagyarmatra. Itt is rengetegen jöttek ki, hogy találkozzanak Orbán Viktor miniszterelnökkel. Balassagyarmat is békét akar!
Lázár János elárulta a Fidesz mozgósításának titkát: "egy kézfogás, egy szavazat".
Balassagyarmatról Salgótarjánba vezető úton izgalmas beszélgetésbe hallgathatsz bele: ezért kell Orbán Viktorral tartani! A Fidesz a biztos választás!
A miniszterelnök a balassagyarmati piacon is begyűjtött jó pár kézfogást. És, ha már ott volt a főzésbe is besegített.
Holnap csak a Fidesz! - írja a kép alatt.
Orbán Viktor: "Mindenki a fedélzeten, zúzunk tovább!"
De hoppá, van egy potyautas! Kitalálod ki az?
Szijjártó Péter Balassagyarmaton részeredményt hirdetett! Ennyi kézfogása van.
Lázár Jánosbasn szemernyi kétség sincs: ha Orbán Viktor készítette, akkor csak jó lehet!
Elképesztő tempót diktál a miniszterelnök: "Ezt jól kifőztük. Zúzunk tovább!😎"
Lázár János: "Balassagyarmaton is készül a csendes többség! Mutassuk meg vasárnap, hogy mi, fideszesek vagyunk többen! Hajrá, Balla Mihály!"
Salgótarjánban is elképesztő tömeg van. Nem fogsz hinni a szemednek!
Salgótarjánban a legkisebbek is tudják, hogy ki a biztos választás!
Salgótarján: újabb felvétel került ki! Orbán Viktort "szétszedik" az emberek a szeretetükkel.
A Fidesz a biztos választás!
Az akció egész szombaton zajlik, cikkünk folyamatosan frissül...
