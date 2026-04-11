Elképesztő ütemben nő a kézfogások száma, de a kalória is pörög, ma van az Egymillió kézfogás napja - mindenki Orbán Viktorral akar találkozni

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megindítja az egymillió kézfogás sorozatot, a mai az Egymillió kézfogás napja. Arra kérte a Fidesz támogatóit, hogy keressenek fel minél több embert, mondják el nekik, miért a Fidesz a biztos választás, és a nap végén összesítsék a rájuk eső kézfogás mennyiségét.

Elképesztő tömeg mindenhol Orbán Viktor körül - Egymillió kézfogás napja

Ez a szombat, egy nappal a választások előtt tehát az egymillió kézfogás napja!

Az akcióban részt vesz Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A cél, hogy összesítve mindannyian egymillió kézfogást váltsanak a magyarokkal.

Mindenki Orbán Viktort akarja látni, hallani - ma van az Egymillió kézfogás napja

Az első állomás Vác volt, ahol Rétvári Bence a kormánypártok jelöltje.

Szijjártó Péter a váci állomás után, Fehérgyarmatra tartva: Donald Trump üzent, teljes gazdasági erejével kész arra, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnököt támogassa!

A hírre természetesen Orbán Viktor már korábban reagál.

Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől:

Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást.

Köszönjük, Elnök úr!

- írta a miniszterelnök a Facebook oldalára.

Vácon tudják a végeredményt előre: A Fidesz fog győzni! Vácon is mindenki Orbán Viktort támogatja. "Fel, győzelemre! Holnap szavazzunk a Fideszre!"

Lázár János Orbán Viktor váci beszéde közben "mindeközben" rovatot tartott, és betekintést engedett a kulisszák mögé. Mit jelent ez? Lázár János: "Miniszterelnök beszél, mi iszunk."

Érkezés Balassagyarmatra. Itt is rengetegen jöttek ki, hogy találkozzanak Orbán Viktor miniszterelnökkel. Balassagyarmat is békét akar!

Lázár János elárulta a Fidesz mozgósításának titkát: "egy kézfogás, egy szavazat".

Balassagyarmatról Salgótarjánba vezető úton izgalmas beszélgetésbe hallgathatsz bele: ezért kell Orbán Viktorral tartani! A Fidesz a biztos választás!

A miniszterelnök a balassagyarmati piacon is begyűjtött jó pár kézfogást. És, ha már ott volt a főzésbe is besegített.

Holnap csak a Fidesz! - írja a kép alatt.

Orbán Viktor: "Mindenki a fedélzeten, zúzunk tovább!"

De hoppá, van egy potyautas! Kitalálod ki az?

Szijjártó Péter Balassagyarmaton részeredményt hirdetett! Ennyi kézfogása van.

Lázár Jánosbasn szemernyi kétség sincs: ha Orbán Viktor készítette, akkor csak jó lehet!

Elképesztő tempót diktál a miniszterelnök: "Ezt jól kifőztük. Zúzunk tovább!😎"