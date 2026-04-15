Óránként 15-tel "száguldottak” Pesten – az autózás hőskora Magyarországon

Ma már szinte elképzelhetetlen az életünk autó nélkül, ám volt idő, amikor a pöfögő járművek még igazi látványosságnak számítottak Budapest utcáin. Az autózás története világszerte több mint egy évszázadra nyúlik vissza. Magyarországon meglepően korán megjelentek az első automobilok, bár akkoriban még csak néhány bátor úttörő mert volán mögé ülni.

Az autózás egy kellemetlenebb része: defekt javítása egy autómobilon. Fotó: Fortepan / UWM Libraries / Frederick Gardner Clapp

Az autózás kezdete Magyarországon a 1900-as évektől

140 éve autózunk, ekkor jelentek meg a pöfögő batárok, vagyis az első szabadalmaztatott gépkocsik. Nem sokkal később Magyarországon is felbukkantak az első autók: a hazai automobilizmus 1892-ben vette kezdetét, amikor Hatsek Béla budapesti optikus, – valamint szinte ugyanebben az időben Kalocsa Róza tanárnő is – rendelt egy-egy Benz gyártmányú járművet. Érdemes megjegyezni, hogy a századforduló idején mindössze néhány tucat automobil pöfögött az országban. Jól mutatja ezen korszak kezdeti jellegét, hogy a Magyar Automobil Clubot 1900. november 30-án mindössze 45 tag alapította meg.

A járművek száma innentől ugyan lassan, de biztosan növekedett. Ezzel együtt az utak forgalma is egyre élénkebbé vált.

És ahogy egyre több automobil jelent meg az utcákon, szükségessé vált a közlekedés szabályozása is.

Egy budapesti rendőrfőkapitány 1909-ben adta ki az első helyi automobil-rendeletet, majd 1910-ben országosan is megszülettek az első szabályrendeletek. Ekkor vezették be az első négy közlekedési táblát is, amelyek segítették a járművek és a gyalogosok biztonságos együttélését az utakon.

A közösségi közlekedés is hamar megjelent az új járművek hatására: Budapesten 1913-tól indult el az autótaxi-szolgáltatás, míg autóbuszok 1915-től közlekedtek – igaz, kezdetben csak rövid ideig.

A járművek sebessége ma már mosolyt csalhat az arcunkra: a korai automobilok gyakran alig 15 kilométer/órás tempóval haladtak, ami egy kerékpáros sebességével vetekszik. Fotó: Fortepan / Kriszt Béla

A járműállomány a következő évtizedekben ugrásszerűen nőtt, és száz év alatt csaknem nyolcszázszorosra emelkedett a személyautók száma. Ami egykor ritkaságnak számított, mára a mindennapok természetes részévé vált.