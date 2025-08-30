RETRO RÁDIÓ

Eleinte fel sem mertek szállni: nem hiszed el, milyen buszokon utaztunk régen!

Múltidézés! Retró fotók a 110 éves buszközlekedésről.

Létrehozva: 2025.08.30. 14:00
retró busz Budapest

Egészen hihetetlen, de idén már 110 éves a budapesti buszközlekedés! Az első, város által üzemeltetett járat ugyanis 1915-ben indult. Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán, és a tömegközlekedés is sokat változott. Ezt igyekszünk megidézni retró fotógyűjteményünkkel.

Az 1-es busz végül 80 éven keresztül üzemelt: 1995-ben szüntették meg a járatot
Az 1-es busz végül 80 éven keresztül üzemelt: 1995-ben szüntették meg a járatot   Fotó: Fortepan

Az első buszjáratra fel sem mertek szállni az utasok

110 évvel ezelőtt egy kora tavaszi napon, egész pontosan március 1-jén reggel 7 órakor indult el az első budapesti kézben lévő buszjárat az Andrássy úton. Egy korabeli beszámoló szerint azonban nem volt épp sikeres: eleinte ugyanis idegenkedtek a használatától az emberek, hiszen nem is igazán tudták, mit látnak. "Az installálás nagy csöndben történt, annyira, hogy a közönség az első órákban nem igen merte tudomásul venni. […] Az első fordulón nem igazán volt utasa a gusztosos és kényelmes járműnek, és a kalauzoknak szíves bátorítással kellett invitálni a közönséget. Csak később, amikor megtudták, hogy 14 fillérért most már mindenki automobilozhat közösen – lendült fel az üzlet, és lepték el az utasok úgy a kocsi bársonypamlagjait, mint a tető padjait. Örömmel konstatálták, hogy az új alkalmatosság simán fut és gyorsan halad" – idézi a Heti Fortepan írása a kezdetekről szóló újságcikket.

Az alábbi képre kattintva nézheted végig galériánkat a budapesti buszozás 110 évéről – de persze javarészt a legkorábbiakról!

110 év buszozás: így tömegközlekedtünk régen

Fotók: Fortepan

Ha pedig további retró galériákat nézegetnél:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
