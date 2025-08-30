Eleinte fel sem mertek szállni: nem hiszed el, milyen buszokon utaztunk régen!

Múltidézés! Retró fotók a 110 éves buszközlekedésről.
Egészen hihetetlen, de idén már 110 éves a budapesti buszközlekedés! Az első, város által üzemeltetett járat ugyanis 1915-ben indult. Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán, és a tömegközlekedés is sokat változott. Ezt igyekszünk megidézni retró fotógyűjteményünkkel.
110 évvel ezelőtt egy kora tavaszi napon, egész pontosan március 1-jén reggel 7 órakor indult el az első budapesti kézben lévő buszjárat az Andrássy úton. Egy korabeli beszámoló szerint azonban nem volt épp sikeres: eleinte ugyanis idegenkedtek a használatától az emberek, hiszen nem is igazán tudták, mit látnak. "Az installálás nagy csöndben történt, annyira, hogy a közönség az első órákban nem igen merte tudomásul venni. […] Az első fordulón nem igazán volt utasa a gusztosos és kényelmes járműnek, és a kalauzoknak szíves bátorítással kellett invitálni a közönséget. Csak később, amikor megtudták, hogy 14 fillérért most már mindenki automobilozhat közösen – lendült fel az üzlet, és lepték el az utasok úgy a kocsi bársonypamlagjait, mint a tető padjait. Örömmel konstatálták, hogy az új alkalmatosság simán fut és gyorsan halad" – idézi a Heti Fortepan írása a kezdetekről szóló újságcikket.
Az alábbi képre kattintva nézheted végig galériánkat a budapesti buszozás 110 évéről – de persze javarészt a legkorábbiakról!
Ha pedig további retró galériákat nézegetnél:
