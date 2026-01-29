140 éves az autó! Így indult Karl Benz világsikere

1886. január 29. Ez a dátum mérföldkőnek számít a technikatörténetben, mert ettől a pillanattól beszélhetünk hivatalosan az autó feltalálásáról. Ezen a napon kapta meg ugyanis Karl (Carl) Benz a szabadalmat a Benz Patent-Motorwagenre, amelyet a világ első, belső égésű motorral hajtott, benzinüzemű autójaként tartunk számon. De mit is tudott, és hogy is nézett ki az első benzines autó?

Az első benzines autó meghódította a világot – Fotó: Wikipedia

Karl Benz és az első benzines autó születése

Karl (születési nevén Carl) Benz 1844-ben született Németországban, és már fiatalon a műszaki újítások világa vonzotta. Mérnöki tanulmányai során a belső égésű motorok tökéletesítése vált fő céljává. Életét végigkísérte az anyagi bizonytalanság, mégis rendületlenül hitt saját elképzeléseiben. Felesége, Bertha Benz nemcsak támogatója, hanem aktív résztvevője is volt munkájának. Benz kitartása és mérnöki gondolkodása alapozta meg az automobil történetének egyik legfontosabb mérföldkövét.

Karl Benz hitt abban, hogy működni fog és meg is változtatta találmányával az emberiség történelmét – Fotó: Roger-Viollet via AFP

Az odáig vezető út hosszú kísérletezéssel telt. Benz célja egy olyan önjáró jármű megalkotása volt, amely nem igényel lovat vagy külső erőforrást. A gőzhajtás helyett a könnyebb és hatékonyabb benzinmotor mellett döntött. 1885-re elkészült háromkerekű járműve, amely már megbízhatóan működött. 1886-ban szabadalmaztatta találmányát, a Benz Patent-Motorwagent. Ezt a pillanatot tekintjük a benzinmotoros autó hivatalos születésének.

Karl Benz és felesége az automobilon – Fotó: AFP

A találmány fogadtatása kezdetben vegyes volt. Sokan hangos, veszélyes szerkezetnek tartották, amely megijeszti a lovakat és zavarja a városi életet. Mások azonban meglátták benne a jövőt, különösen Bertha Benz híres, több mint 100 kilométeres próbaútja után. A sajtó és a közvélemény fokozatosan elfogadóbbá vált. Az automobil így lassan, de biztosan utat tört magának. Az elterjedés eleinte lassú volt, mivel az autók rendkívül drágának számítottak: egy-egy példány ára több száz aranymárkára rúgott, ami csak a tehetősek számára volt elérhető. Az első különleges modellek egyedi, kézzel készített darabok voltak. Az alapfelszereltséghez bőrkárpitozás, olajlámpák, kürt, szerszámkészlet és esővédő tető is tartozhatott. Ahogy a technológia fejlődött, egyre megbízhatóbb és sokoldalúbb járművek jelentek meg.