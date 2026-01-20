RETRO RÁDIÓ

Rossz hírt kaptak a magyar autósok, ennek senki nem fog örülni

Ekkortól megint drágábban tankolhatunk. Drágulnak az üzemanyagárak.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.20. 08:41
Kedden ismét drágul az üzemanyagárak - közölte a Holtankoljak. Ez leginkább a Brent olaj hordónkénti árnövekedésének köszönhető, ami mostanra újra 63-64 dollár környékén mozog. Így a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé bruttó 5 forinttal kerül többe. 

Drágulnak az üzemanyagárak / Fotó: Török János /  Délmagyarország

Drágulnak az üzemanyagárak

2026.01.19-én az alábbi átlagárakon tankolhattunk az itthoni benzinkutakon: 

  • 95-ös benzin: 563 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter 

Fenti árak emelkedhetnek tovább keddtől. 

