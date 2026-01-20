Rossz hírt kaptak a magyar autósok, ennek senki nem fog örülni

Kedden ismét drágul az üzemanyagárak - közölte a Holtankoljak. Ez leginkább a Brent olaj hordónkénti árnövekedésének köszönhető, ami mostanra újra 63-64 dollár környékén mozog. Így a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé bruttó 5 forinttal kerül többe.

Drágulnak az üzemanyagárak / Fotó: Török János / Délmagyarország

2026.01.19-én az alábbi átlagárakon tankolhattunk az itthoni benzinkutakon:

95-ös benzin: 563 Ft/liter

Gázolaj: 575 Ft/liter

Fenti árak emelkedhetnek tovább keddtől.