Rossz hírt kaptak a magyar autósok, ennek senki nem fog örülni
Ekkortól megint drágábban tankolhatunk. Drágulnak az üzemanyagárak.
Kedden ismét drágul az üzemanyagárak - közölte a Holtankoljak. Ez leginkább a Brent olaj hordónkénti árnövekedésének köszönhető, ami mostanra újra 63-64 dollár környékén mozog. Így a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé bruttó 5 forinttal kerül többe.
Drágulnak az üzemanyagárak
2026.01.19-én az alábbi átlagárakon tankolhattunk az itthoni benzinkutakon:
- 95-ös benzin: 563 Ft/liter
- Gázolaj: 575 Ft/liter
Fenti árak emelkedhetnek tovább keddtől.
