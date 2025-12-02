RETRO RÁDIÓ

Örömhír az autósoknak, már holnaptól érvényes a változás

A benzin és a gázolaj ára is olcsóbb lesz.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.12.02.
tankolás árváltozás üzemanyag

Újabb jó hír érkezett az autósoknak, és ennek most mindenki örülni fog. A héten szerdán, december harmadikán ugyanis mind a benzin, mind a gázolaj beszerzési ára csökken. Ennek fényében pedig mindkét üzemanyagtípus esetében két forinttal kell majd kevesebbet fizetni literenként a tankolásért.

Olcsóbb lesz a tankolás

A változás előtti napon, 2025.12.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyar kutakon a holtanoljak.hu közlése szerint:

95-ös benzin: 572 Ft/liter

Gázolaj: 582 Ft/liter 

 

