Örömhír az autósoknak, már holnaptól érvényes a változás
A benzin és a gázolaj ára is olcsóbb lesz.
Újabb jó hír érkezett az autósoknak, és ennek most mindenki örülni fog. A héten szerdán, december harmadikán ugyanis mind a benzin, mind a gázolaj beszerzési ára csökken. Ennek fényében pedig mindkét üzemanyagtípus esetében két forinttal kell majd kevesebbet fizetni literenként a tankolásért.
Olcsóbb lesz a tankolás
A változás előtti napon, 2025.12.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyar kutakon a holtanoljak.hu közlése szerint:
95-ös benzin: 572 Ft/liter
Gázolaj: 582 Ft/liter
