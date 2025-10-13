Autósok figyelem! - már holnaptól él a változás

Kevesebbet kell fizetni a tankolás során. Csökkenni fog a benzin ára!
Örömhír érkezett néhány autós számára. A holtankoljak.hu közlése szerint ugyanis kedden, október 14-én kisebb árkorrekció várható a hazai üzemanyagtöltő állomásokon, miután a benzin nagykereskedelmi ára 3 forinttal csökken.
Október 13-án az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon: 95-ös benzin: 582 Ft/liter , Gázolaj: 586 Ft/liter
