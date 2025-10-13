Autósok figyelem! - már holnaptól él a változás

Örömhír érkezett néhány autós számára. A holtankoljak.hu közlése szerint ugyanis kedden, október 14-én kisebb árkorrekció várható a hazai üzemanyagtöltő állomásokon, miután a benzin nagykereskedelmi ára 3 forinttal csökken.

Csökken a benzin ára. Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

Nem mindegyik üzemanyag ára csökken, a gázolaj ára változatlan marad

Október 13-án az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon: 95-ös benzin: 582 Ft/liter , Gázolaj: 586 Ft/liter