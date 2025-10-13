RETRO RÁDIÓ

Autósok figyelem! - már holnaptól él a változás

Kevesebbet kell fizetni a tankolás során. Csökkenni fog a benzin ára!

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.10.13. 16:35
üzemanyag csökkenés benzin

Örömhír érkezett néhány autós számára. A holtankoljak.hu közlése szerint ugyanis kedden, október 14-én kisebb árkorrekció várható a hazai üzemanyagtöltő állomásokon, miután a benzin nagykereskedelmi ára 3 forinttal csökken

Csökken a benzin ára.
Csökken a benzin ára. Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

Nem mindegyik üzemanyag ára csökken, a gázolaj ára változatlan marad

 

Október 13-án az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:  95-ös benzin: 582 Ft/liter , Gázolaj: 586 Ft/liter 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
