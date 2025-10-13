RETRO RÁDIÓ

Most jelentették be: Hidegfronttal jönnek a mínuszok, záporokra is készülni kell

A hét elején hidegfront éri el az országot. Az időjárás megmutatja a rosszabb oldalát!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 06:00
hidegfront zápor időjárás

A következő napokban egyre rosszabb időjárásra kell készülni az előrejelzések szerint. Váratlanul tör be a hideg az országba!

Az időjárás előrejelzés szerint jönnek a mínuszok
Fotó: Pexels

A következő napok időjárása

Hétfőn észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Élénk marad a szél. 15-20 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Kedden délelőtt erősen, délután változóan felhős lesz az ég. Csak néhol fordul elő kisebb eső, zápor. Csökken a hőmérséklet: reggel 5, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán napos, gomolyfelhős időre van kilátás, keleten több napsütéssel. Elszórtan lehet zápor. Hideg lesz a reggel: mínusz 2- plusz 6 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 11-17 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.

