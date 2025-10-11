Engedékeny lesz velünk az időjárás a hétvégén, igazi kirándulós időre lehet számítani

Ne maradj otthon, használd ki a kellemes hétvégét.
A hétvégi időjárás jó hírekkel lep meg minket. A szokásos borús idő helyett napos, kellemes hétvégére számíthatunk. Ilyenkor igazán nem érdemes otthon maradni. Használd ki, hogy napsütéssel teli és száraz időt, amit a következő napokra jósolnak. Vedd fel a túracipődet és irány a természet!
Az ősz a változás évszaka. Színt váltanak a levelek, az időjárás pedig a hideg és csapadékos, valamint meleg és napos között ingadozik. Ezen a hétvégén szerencsénk lesz. Szombaton a nap első felében még erős lehet a szél, de kevés fátyolfelhő kivételével napsütéses napra számíthatunk. A hőmérséklet 19-20 fok között fog alakulni.
Vasárnap is napos időre ébredhetünk. Egy rövid ideig búcsút inthetünk a borús napoknak. Nem kell félnünk az esőtől sem, néhány rétegfelhők lehet az égen, de száraz hétvégénk lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között mozoghat - írja a köpönyeg.hu.
