Engedékeny lesz velünk az időjárás a hétvégén, igazi kirándulós időre lehet számítani

A hétvégi időjárás jó hírekkel lep meg minket. A szokásos borús idő helyett napos, kellemes hétvégére számíthatunk. Ilyenkor igazán nem érdemes otthon maradni. Használd ki, hogy napsütéssel teli és száraz időt, amit a következő napokra jósolnak. Vedd fel a túracipődet és irány a természet!

Az időjárás előrejelzés szerint napos hétvégénk lesz Fotó: unsplash (illusztráció)

A hétvégén kellemes időjárásra számíthatunk

Az ősz a változás évszaka. Színt váltanak a levelek, az időjárás pedig a hideg és csapadékos, valamint meleg és napos között ingadozik. Ezen a hétvégén szerencsénk lesz. Szombaton a nap első felében még erős lehet a szél, de kevés fátyolfelhő kivételével napsütéses napra számíthatunk. A hőmérséklet 19-20 fok között fog alakulni.

Vasárnap is napos időre ébredhetünk. Egy rövid ideig búcsút inthetünk a borús napoknak. Nem kell félnünk az esőtől sem, néhány rétegfelhők lehet az égen, de száraz hétvégénk lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között mozoghat - írja a köpönyeg.hu.