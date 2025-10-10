Őrületes fordulat érkezik az időjárásban – erre jobb felkészülni!

Hétfőtől érdemes melegebben öltözni. Mutatjuk, milyen időjárásra lehet számítani a következő napokban!
A hétvégén kellemes őszi időjárást kaphatunk. Azonban hétfőtől szelesre fordulhat az idő a Köpönyeg szerint. Az esőtől viszont nem kell tartanunk, tökéletes hétvége elé nézünk, ami ideális lehet egy kis túrázáshoz.
Péntek
A reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19-20 fok körüli hőmérséklet várható.
Szombat
A napsütést helyenként rétegfelhők zavarhatják, esőre továbbra sem kell számítani. A délelőtti órákban az északnyugati szél többfelé élénk lesz. A csúcshőmérséklet megközelíti a 19 fokot.
Vasárnap
Sok napsütésre és fátyolfelhőkre készülhetünk, csapadékmentes idő mellett. Az északnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül tetőzik, igazi vénasszonyok nyara jellemezheti a napot.
Hétfő
Hidegfront érkezhet, amely erős széllel, helyenként záporral és növekvő felhőzettel jár. A csúcshőmérséklet 14–20 fok közé eshet vissza.
