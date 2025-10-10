RETRO RÁDIÓ

Őrületes fordulat érkezik az időjárásban – erre jobb felkészülni!

Hétfőtől érdemes melegebben öltözni. Mutatjuk, milyen időjárásra lehet számítani a következő napokban!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 06:00
időjárás október ősz

A hétvégén kellemes őszi időjárást kaphatunk. Azonban hétfőtől szelesre fordulhat az idő a Köpönyeg szerint. Az esőtől viszont nem kell tartanunk, tökéletes hétvége elé nézünk, ami ideális lehet egy kis túrázáshoz.

Ilyen időjárásra lehet számítani a következő napokban!
Ilyen időjárásra lehet számítani a következő napokban! Fotó: Zwaddi /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Péntek

A reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19-20 fok körüli hőmérséklet várható.

Szombat

A napsütést helyenként rétegfelhők zavarhatják, esőre továbbra sem kell számítani. A délelőtti órákban az északnyugati szél többfelé élénk lesz. A csúcshőmérséklet megközelíti a 19 fokot.

Vasárnap

Sok napsütésre és fátyolfelhőkre készülhetünk, csapadékmentes idő mellett. Az északnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül tetőzik, igazi vénasszonyok nyara jellemezheti a napot.

Hétfő

Hidegfront érkezhet, amely erős széllel, helyenként záporral és növekvő felhőzettel jár. A csúcshőmérséklet 14–20 fok közé eshet vissza.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
