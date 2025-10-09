Legyen kéznél a kabát! - ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban!

Az előttünk álló napokban változékony, de alapvetően kellemes őszi időjárásra számíthatunk. Csütörtöktől vasárnapig az ÉNy-i szél lesz a főszereplő, miközben a nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a napsütést pedig felhők és ködfoltok tarkítják. A részletes időjárás-előrejelzésből kiderül, mikor élvezhetjük a napsugarakat, és mikor kell egy-egy záporra számítani – írja a Köpönyeg.

Kellemes őszi időjárásra számíthatunk Fotó: Zwaddi / unsplash.com – Képünk illusztráció

Csütörtök

Gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum.

Péntek

A ködfoltok megszűnését követően változóan felhős lesz az ég. Kicsi lesz az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. 19-20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szombat

Rétegfelhők zavarják az októberi napsütést, csapadék nem várható. Főleg a nap első felében lesz erős az ÉNy-i szél. 19 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Többórás napsütés és fátyolfelhők várhatók, eső nélkül. Az ÉNy-i szél élénk marad. 20 fok körüli vénasszonyok nyara jellegű idő valószínű.