Legyen kéznél a kabát! - ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban!

Nem lesz túl sok csapadék, de a széllel vigyázzunk. Mutatjuk, milyen időjárás lesz a héten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 06:00
időjárás szél csapadék

Az előttünk álló napokban változékony, de alapvetően kellemes őszi időjárásra számíthatunk. Csütörtöktől vasárnapig az ÉNy-i szél lesz a főszereplő, miközben a nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a napsütést pedig felhők és ködfoltok tarkítják. A részletes időjárás-előrejelzésből kiderül, mikor élvezhetjük a napsugarakat, és mikor kell egy-egy záporra számítani – írja a Köpönyeg.

Kellemes őszi időjárásra számíthatunk
Kellemes őszi időjárásra számíthatunk Fotó: Zwaddi /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Csütörtök

Gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum.

Péntek

A ködfoltok megszűnését követően változóan felhős lesz az ég. Kicsi lesz az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. 19-20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szombat

Rétegfelhők zavarják az októberi napsütést, csapadék nem várható. Főleg a nap első felében lesz erős az ÉNy-i szél. 19 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Többórás napsütés és fátyolfelhők várhatók, eső nélkül. Az ÉNy-i szél élénk marad. 20 fok körüli vénasszonyok nyara jellegű idő valószínű.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
